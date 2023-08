Pogoda pod najgorszą postacią. Burze, wichury do 110 km/h i jeszcze to! [Prognoza IMGW 8.08.2023]

Sierpień jest na razie wielkim rozczarowaniem dla tych, którzy liczyli na powrót upałów. Temperatura w wielu miejscach kraju spadła poniżej 20 stopni Celsjusza, a uczucie chłodu potęgują deszcze i silne porywy wiatru. Co musi się stać, żeby tego lata temperatury znacząco wzrosły i wróciły do nas upały? Jak informuje portal twojapogoda.pl, żeby lato znów było słoneczne i upalne, "muszą odpuścić układy niskiego ciśnienia, które zamiast letniej przynoszą nam jesienną aurę". Kiedy może to się stać? Portal twojapogoda.pl nadziei upatruje w azorskim wyżu, który "w nadchodzących dniach zacznie się rozrastać na całą południową, a następnie także centralną część Europy". Jest więc szansa na poprawę pogody oraz wzrost temperatury i to już niebawem.

Zanim to jednak nastąpi, musimy jeszcze pomęczyć się z typowo jesienną aurą. Chłód, deszcz i wiatr zostaną z nami do czwartku (10 sierpnia). Ocieplenie nastąpi w weekend (12-13 sierpnia), jednak do upałów wciąż daleko. Na termometrach maksymalnie 25 stopni Celsjusza. Z kolei w piątek (11 sierpnia) ustaną opady deszczu.

Czy deszcze i burze wreszcie odpuszczą, a temperatury pójdą w górę? I tak i nie. - Druga połowa sierpnia przynieść powinna jeszcze częstsze dni gorące, silne upały i gwałtowne burze - zaznacza Arkadiusz Wójtowicz, autor prognozy długoterminowej serwisu fanipogody.pl. Te doniesienia potwierdzają również modele IMGW. Synoptycy spodziewają się, że druga dekada sierpnia będzie zdecydowanie cieplejsza od pierwszej. Według prognozy numerycznej ECMWF HRES 0.1° z 7 sierpnia, we wtorek (15 sierpnia) w centralnej, południowej i południowo wschodniej Polsce temperatura maksymalna będzie oscylować w granicach 30 stopni Celsjusza. W nocy temperatura w niektórych regionach może przekroczyć 20 stopni Celsjusza. Niestety, już na kolejny dzień (16 sierpnia) zapowiadane jest ochłodzenie, a upalnie ma być tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Czyżby był to zatem jedynie krótki błysk upalnego lata w sierpniu? Warto sprawdź prognozy pogody w kolejnych dniach.

Źródło: TwojaPogoda.pl / IMGW / fanipogody.pl

