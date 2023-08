Pożegnanie lata?! Prognozy są bezlitosne. Synoptycy mówią o chłodzie i deszczu

Za nami weekend z bardzo niebezpieczną pogodą. Nad Polską przeszły gwałtowne burze, którym towarzyszył huraganowy wiatr i ulewny deszcz. Według prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), najbliższe dni w pogodzie będą spokojniejsze. Kto jednak liczył na powrót upalnego i słonecznego lata, ten mocno się rozczaruje. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Pytanie - do kiedy?

Silny wiatr na początku tygodnia, nawet 110 km/h

Poniedziałek (7 sierpnia) nadal z burzami i deszczem, jednak nie będą to zjawiska tak niebezpieczne jak w miniony weekend. Synoptycy prognozują 20 mm – 25 mm deszczu podczas burz. Na północy kraju może silnie wiać. Porywy wiatru osiągną prędkość nawet 110 km/h. Wysoko w Tatrach padać może deszcz ze śniegiem i śnieg. Zimno jak na początek sierpnia. Na termometrach maksymalnie od 15°C na zachodzie do 20°C na południowym wschodzie kraju.

We wtorek (8 sierpnia) więcej słońca, choć przelotny deszcz możliwy w niemal całym kraju, a na południu, północnym zachodzie i Pomorzu wystąpią burze. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Najchłodniej na Podhalu. Tam na termometrach około 15°C. Niestety, odczuwalna temperatura będzie dużo niższa z powodu silnego i porywistego wiatru. – Na przeważającym obszarze kraju w porywach osiągał on będzie do 65 km/h, na Pomorzu do 80 km/h, natomiast najsilniej nadał będzie wiało nad morzem, nawet do 100 - 110 km/h – czytamy w komunikacie IMGW. Wiatr osłabnie stopniowo w nocy.

Im bliżej weekendu, tym cieplej. O upałach nie ma jednak mowy

Nieco cieplej zrobi się w środę (9 sierpnia). Tego dnia będzie też więcej słońca, choć nie zabraknie chwil z przelotnym deszczem. Nie będzie też dokuczać nam silny wiatr. Jego maksymalna prędkość to 50 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 19°C na północy do 22°C na południowym wschodzie. Najchłodniej nad morzem i na Podhalu. Tam od 16°C do 17°C.

W czwartek (10 sierpnia) pogoda będzie zmienna. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz. Najwięcej słońca w zachodniej części kraju. Na termometrach maksymalnie od 17°C nad morzem do 21°C. W piątek (11 sierpnia) znowu cieplej i więcej słońca. Przelotny deszcz jedynie we wschodniej Polsce. Od 19°C na północnym wschodzie i nad morzem do 24°C na południowym zachodzie.

Co z pogodą w weekend? Dobre informacje są takie, że zrobi się nieco cieplej, nawet do 26°C. Do upałów i temperatur przekraczających 30°C daleko. W weekend też więcej słońca i bez wiatru, potęgującego uczucie chłodu. Prognozowany jest jedynie przelotny deszcz.

Źródło: IMGW

