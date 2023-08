Prognoza na pierwszą połowę sierpnia. Temperatury niskie, ale korzystne?

Pierwsze dwa tygodnie sierpnia w Polsce mają upłynąć pod znakiem temperatur rzędu 21-23 stopni, ale jak informuje TwojaPogoda.pl, to dla nas dobre wieści. Dlaczego? Zgodnie z "wszelkimi badaniami sondażowymi i analizami medycznymi" taka temperatura jest najbardziej korzystna dla samopoczucia człowieka. Większe czy mniejsze ciepło nie będzie jednak takim zmartwieniem, jak prognozowana na pierwszą połowę sierpnia pogoda, bo przez polskie niebo będą się przewijały duże ilości chmur, przynosząc deszcz, burze i wichury. Co gorsza, w czasie opadów temperatura jeszcze spadnie i ma wynieść ledwie ok. 15 stopni. Jak informują meteorolodzy, ma to związek z działaniem zjawiska nazywanego prądem strumieniowym, co odczujemy na dobre od środy, 2 sierpnia. Pisaliśmy o tym tutaj: Pogodowe szaleństwo w Polsce i Europie. Wszystko przez ten prąd strumieniowy!

