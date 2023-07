Pogodowe szaleństwo w Polsce i Europie. Wszystko przez ten prąd strumieniowy!

Prąd strumieniowy w Polsce. Niskie temperatury, deszcze i wichury na horyzoncie

Od środy, 2 sierpnia, Polskę czeka kolejne załamanie pogody, tym razem za sprawą prądu strumieniowego - informuje TwojaPogoda.pl. To silny prąd powietrzny okrążający obszary polarne północnej półkuli, co nie przeszkadza mu docierać również do strefy umiarkowanej. W czasie tegorocznych wakacji sięgnie on jednak wyjątkowo daleko i zahaczy nawet o basen Morza Śródziemnego, bardzo mocny wpływając również na pogodę w naszym kraju. Od 2 sierpnia można się w związku z tym spodziewać spadku temperatury, a także deszczu i wichur. Przez co najmniej kilka kolejnych dni w Polsce będzie najwyżej 20-25 kresek w dzień, choć odczuwalne ciepło może być jeszcze niższe za sprawą porywistego wiatru. Jego średnia prędkość będzie oscylować wokół 50 km/h, a podmuchy mogą sięgać nawet 90. Najbardziej martwią prognozy, zgodnie z którymi będzie również obficie padać.

- Niektóre prognozy wskazują, że w dobę może napadać nawet ponad 100 mm deszczu, a są to już wielkości zdolne powodować zagrożenie powodziowe. Najwięcej deszczu spodziewamy się na południu i południowym wschodzie kraju, w dorzeczu górnej Wisły i Odry - informuje TwojaPogoda.pl.

