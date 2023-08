Gwałtowne burze przeszły nad Polską. To nie koniec! Kolejne alerty meteo IMGW

Burze nad Polską. Ponad 2,5 tysiąca interwencji strażaków. Są ranni

- Ostatniej doby strażacy odnotowali ponad 2,5 tysiąca interwencji związanych z frontem burzowym. Najwięcej w województwie wielkopolskim - poinformował bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Według danych przekazanych przez PSP, w niedzielę (6 sierpnia) strażacy odnotowali 2 534 interwencji związanych z frontem burzowym. - Najwięcej w woj. wielkopolskim (436), warmińsko-mazurskim (302), zachodniopomorskim (289), mazowieckim (226), podlaskim (218), dolnośląskim (180), lubelskim (175), śląskim (167) i małopolskim (161) - wskazał bryg. Karol Kierzkowski. Strażak dodał, że podczas niedzielnych burz dwie osoby zostały ranne. Do poważnego zdarzenia doszło we Wrocławiu, gdzie na samochód spadło drzewo. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została ranna. Z kolei w Giżycku na Mazurach na mężczyznę spadła gałąź. Ewakuowano także prewencyjnie 202 osoby z obozu harcerskiego w Szklarskiej Porębie. Nikt nie został ranny.

Burze z gradem także w poniedziałek. IMGW ostrzega

Na tym nie koniec niebezpiecznej pogody w Polsce. Chociaż temperatura znacząco spadła i wielu miejscach kraju i nie przekroczy 20 stopni Celsjusza w wielu regionach, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał kolejne alerty meteo przed burzami z gradem. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu miejscami do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - czytamy w komunikacie IMGW. Burze z gradem mają pojawić się w południowo wschodniej części kraju, głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Ostrzeżenie IMGW przed wichurami, nawet 110 km/h. Gdzie będzie najgorzej?

Przenosimy się na północny zachód kraju, a tam - według prognoz IMGW - szaleć ma silny wiatr. Wydano nawet alerty meteo pierwszego i drugiego stopnia. Najmocniej ma wiać w okolicach Słupska, Koszalina i Świnoujścia. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 65 km/h w porywach do 100 km/h, możliwe porywy do 110 km/h, zachodni i południowo-zachodni. We wtorek od rana stopniowe słabnięcie wiatru - czytamy w komunikacie IMGW. Burze z gradem mają pojawić się w poniedziałek (7 sierpnia) po południu i zanikać wieczorem.

Nieco słabiej ma wiać na pozostałym obszarze województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i południowego zachodu - zapowiada IMGW.

