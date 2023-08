Pierwszy weekend sierpnia przyniósł fatalną pogodę w Polsce. Zamiast cieszyć się pełnią lata, nerwowo przeglądamy prognozy i wyczekujemy dnia bez opadów deszczu. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby poniedziałek (7 sierpnia 2023 r.) był pod tym względem spokojny. Eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) widzą coś dokładnie odwrotnego. Przed nami godziny pełne opadów deszczu, a w górach nawet śniegu! Kolejnym problemem będą wichury, które mogą przynieść poważne utrudnienia komunikacyjne. Wiemy już, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza.

Dla czytelników "Super Expressu", którzy rozpoczynają właśnie wakacje nie mamy zbyt wielu dobrych wieści. Za oknami panować będzie ponury klimat. W ciągu dnia odnotujemy zachmurzenie całkowite lub duże, większe przejaśnienia miejscami na południu i wschodzie.

- Pojawią się opady deszczu, a na południu i Pomorzu miejscami też burze. Prognozowana suma opadów do 10 mm - 15 mm, tylko w burzach w Karpatach do 25 mm. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu - alarmuje IMGW w prognozie synoptycznej na 7 sierpnia. Niestety, to nie koniec problemów.

- Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, na Pomorzu w porywach do 75 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem wiatr będzie silny i bardzo silny, od 45 km/h do 65 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, na szczytach Tatr do 65 km/h, wysoko w Sudetach do 95 km/h - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zalecamy sprawdzanie ostrzeżeń IMGW i lokalnych komunikatów meteo. W trakcie burz i wichur zabezpieczcie cenne rzeczy i zachowajcie szczególną ostrożność.

Pogoda na jutro. Temperatura 7.08.2023

O letnich temperaturach należy jak najszybciej zapomnieć. Jeżeli gdzieś zrobi się względnie ciepło, to nadal będziemy mówić o wartościach typowych dla późnej wiosny. Przydadzą się bluzy lub swetry. - Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza, 16°C na zachodzie i nad morzem, około 18°C w centrum do 20°C miejscami na południu - wskazuje IMGW. Na 20 stopni mogą liczyć mieszkańcy Rzeszowa, blisko tej granicy będzie w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Opolu. Chłodniejsze warunki zapanują m.in. w Lubuskiem.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 7/8 sierpnia 2023 r.

W nocy dalszy ciąg pogodowego szaleństwa. Zachmurzenie powinno być duże z większymi przejaśnieniami, na południowym wschodzie miejscami rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a na północy i początkowo południowym wschodzie możliwe też burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 10 mm, a na północy miejscami do 15 mm. Wysoko w Tatrach okresami deszcz ze śniegiem i śnieg, przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura minimalna od 10°C do 12°C, tylko w kotlinach górskich około 9°C, a nad morzem około 14°C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, w porywach do 65 km/h, na Pomorzu miejscami do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem wiatr będzie silny i bardzo silny, od 45 km/h do 65 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h. W czasie burz oraz w Tatrach porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w Sudetach do 100 km/h. Prognozy będziemy aktualizować w nadziei, że pójdą jedynie w dobrą stronę.

