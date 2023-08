Bezlitosna prognoza pogody na 15 sierpnia. Plany na długi weekend brutalnie popsute

Gwałtowne burze przeszły nad Polską. To nie koniec! Kolejne alerty meteo IMGW

Pogoda pod najgorszą postacią. Burze, wichury do 110 km/h i jeszcze to! [Prognoza IMGW 8.08.2023]

Pierwsze dni sierpnia przyniosły bardzo niekorzystną pogodę, pełną burzowych i deszczowych akcentów. Polacy mieli nadzieję, że "odbiją sobie" podczas długiego weekendu. Przypomnijmy - 15 sierpnia (święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) jest dniem wolnym od pracy i w tym roku wypada we wtorek. Jeśli uda się wziąć wolne w poniedziałek, to wówczas mielibyśmy pole do zaplanowania krótkich wakacji. Warunki atmosferyczne ostatnimi czasy śmiały się nam w twarz i torpedowały pomysły wczasowiczów. Jak będzie tym razem? Pogoda znów namiesza.

Pogoda na 15 sierpnia. Prognozy długoterminowe z burzami i deszczami

Czy deszcze i burze wreszcie odpuszczą, a temperatury pójdą w górę? I tak i nie. - Druga połowa sierpnia przynieść powinna jeszcze częstsze dni gorące, silne upały i gwałtowne burze - zaznacza Arkadiusz Wójtowicz, autor prognozy długoterminowej serwisu fanipogody.pl. Te doniesienia potwierdzają również modele IMGW. Synoptycy spodziewają się, że druga dekada sierpnia będzie zdecydowanie cieplejsza od pierwszej. Odczujemy to już podczas weekendu (12-13 sierpnia 2023 r.)

- Sobota i niedziela powinny być najcieplejszymi dniami tygodnia. Na ogół będzie pogodnie, choć okresami pojawi się więcej chmur i spaść może słaby, przelotny deszcz. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie na termometrach zobaczyć możemy nawet 26°C, najchłodniej natomiast na północy Polski, od 19°C do 20°C - podaje IMGW.

Stąd już niedaleko do poniedziałku i wtorku (14 i 15 sierpnia 2023 r.). Jakie to będą dni? Na termometrach zobaczymy wartości typowe dla lata, a na południu i na południowym wschodzie temperatury mogą dobijać nawet do 29-30 stopni Celsjusza. Niestety, eksperci z serwisu pogoda.interia.pl przewidują na 15 sierpnia opady deszczu i burze. Najbardziej narażeni będą na nie mieszkańcy Kielc, Łodzi, Krakowa i okolic.

Prognoza długoterminowa na 15 sierpnia. Taka pogoda będzie nad morzem

Podczas długiego weekendu opady deszczu mogą zakłócić wypoczynek w okolicach Gdańska i w Wielkopolsce. Na północy Polski nie będzie mowy o upałach. Jeśli takowe się pojawią, to raczej w okolicach Rzeszowa lub na południu. Warto jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe mogą ulec zmianie. Będziemy je na bieżąco analizować w serwisie pogoda.se.pl. Miejmy nadzieję, że aktualizacje będą tylko optymistyczne. Tymczasem, aby rozgonić chmury, które przyszły na początku sierpnia - proponujemy rozwiązanie naszego quizu o pogodzie.