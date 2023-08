Pogoda pod najgorszą postacią. Burze, wichury do 110 km/h i jeszcze to! [Prognoza IMGW 8.08.2023]

Nie takiego początku sierpnia spodziewali się Polacy. Pogoda niemal codziennie straszy nas burzami, ulewny deszczami i wichurami. Początek bieżącego tygodnia nie przyniósł oczekiwanego przełomu i niestety, nie będzie go również we wtorek (8 sierpnia 2023 r.). Eksperci IMGW nie mają wątpliwości - za oknami nadal będzie nieciekawie, a w górach odnotujemy nawet zimowe akcenty. Jeżeli planowaliście na ten dzień wypoczynek, to będziecie solidnie rozczarowani. Mapa ostrzeżeń znów zaświeci się na żółto i pomarańczowo.

We wtorek nastąpi kumulacja złych warunków atmosferycznych. Burze i ulewne deszcze bynajmniej nie wezmą sobie dnia wolnego, a co najgorsze - to nie koniec niebezpiecznych zjawisk meteo, które będą z nami w najbliższych godzinach.

- W dzień zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu. Miejscami burze, lokalnie z drobnym gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz nad morzem i na południu kraju do 10 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu, przyrost pokrywy o około 5 cm - alarmuje IMGW w prognozie na wtorek. Zachowajcie szczególną ostrożność, ponieważ problemy komunikacyjne mogą wynikać również z aktywności wiatru.

- Będzie on umiarkowany, okresami dość silny, na Pomorzu silny do 45 km/h, nad morzem silny i bardzo silny do 65 km/h, w porywach na ogół do 60 km/h, na Pomorzu do 80 km/h, a nad morzem do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h, po południu powoli słabnący, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy do 90 km/h, w Karpatach do 60 km/h. Podczas burz w głębi lądu porywy wiatru do 65 km/h - wyliczają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zalecamy śledzenie ostrzeżeń i lokalnych komunikatów meteo.

Pogoda na jutro. Temperatura 8.08.2023

W teorii powinniśmy się obecnie cieszyć latem z prawdziwego zdarzenia, ale rzeczywistość jest brutalna. Widać to również na termometrach. - We wtorek temperatura maksymalna na poziomie od 17°C do 20 stopni Celsjusza, chłodniej na Podhalu około 14°C - podaje IMGW. Wypoczywający w okolicach Gdańska mogą liczyć na 19 stopni, dwie kreski mniej w Kielcach. Najcieplej powinno być w Kujawsko-Pomorskiem, Lubuskiem, Lubelskiem i na Podkarpaciu. Jeżeli planujecie wybrać się do Zakopanego lub Szklarskiej Poręby - tam przydadzą się nieco cieplejsze ubrania, gdyż termometry pokażą maksymalnie 15-16 stopni.

Prognoza IMGW na noc z wtorku na środę, 8/9 sierpnia 2023 r.

IMGW podaje, że w nocy z wtorku na środę zzachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na północy i zachodzie, przelotne opady deszczu. Nad morzem oraz początkowo na południu burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami nad morzem oraz na krańcach południowo-zachodnich Dolnego Śląska do około 10 mm. Lokalnie w dolinach górskich możliwe krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 8°C na Suwalszczyźnie, około 11°C w centrum do 13°C na Podkarpaciu; w kotlinach górskich 7°C, 10°C.

- Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w górach oraz podczas burz wiatr w porywach do 70 km/h - przestrzegają synoptycy. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

