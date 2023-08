Na taki przełom w pogodzie czekają Polacy! Eksperci IMGW wskazują konkretne daty

Pogoda pod najgorszą postacią. Burze, wichury do 110 km/h i jeszcze to! [Prognoza IMGW 8.08.2023]

Deszczowy, burzowy i zaskakująco chłodny - taki był pogodowy początek sierpnia w Polsce. Na portalu "Super Expressu" codziennie podajemy prognozy i do tej pory nie były one zbyt optymistyczne. Na szczęście, widać światełko w tunelu, a konkretnie widzą je eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). - Sobota i niedziela powinny być najcieplejszymi dniami w rozpoczynającym się tygodniu. Na ogół będzie pogodnie, choć okresami pojawi się więcej chmur i spaść może słaby, przelotny deszcz - takie były prognozy na początku bieżącego tygodnia. A jak to wygląda obecnie?

Pogoda wreszcie się odmieni! Chodzi m.in. o temperatury

Najbliższy weekend przyniesie konkretną zwyżkę temperatur. Wypoczywający nad morzem mogą liczyć na 25 stopni. To powinno zachęcić turystów do odwiedzania popularnych nadmorskich kurortów. Synoptycy mają również dobre wieści dla fanów upałów. W niedzielę (13 sierpnia 2023 r.) takowe są możliwe m.in. na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Temperatury w granicach 30 stopni Celsjusza są możliwe również w okolicach Łodzi, Poznania, Katowic i Opola.

Podczas weekendu słońce będzie się przebijać zza chmur, ale parasole lepiej mieć przy sobie. To jest ta gorsza wiadomość. Na sobotę i niedzielę (12-13 sierpnia 2023 r.) synoptycy IMGW zapowiadają przelotne opady deszczu, miejscami burze. Dotyczy to m.in. okolic Koszalina, Gdańska, Warszawy i Zielonej Góry. Na szczęście burze nie będą tak dotkliwe jak na początku tygodnia, nie ma też mowy o wichurach, zbliżających się do 100 km/h.

Upały zostaną z nami również na długi weekend. Wiele wskazuje na to, że 14 i 15 sierpnia termometry mogą pokazać nawet 32-33 stopni Celsjusza. Najcieplej powinno być we Wrocławiu, Łodzi, Olsztynie, Warszawie i Zielonej Górze. Prognozy będziemy oczywiście aktualizować w naszym serwisie.