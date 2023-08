Upały wracają, i to z podwójną mocą! Eksperci spekulują o rekordzie temperatur

Pogoda pod najgorszą postacią. Burze, wichury do 110 km/h i jeszcze to! [Prognoza IMGW 8.08.2023]

Upały wracają do Polski. W drugiej połowie sierpnia padnie rekord temperatury?

Upały znowu będą w Polsce, ale na powrót wysokich temperatur trzeba jeszcze poczekać do drugiej dekady sierpnia - informuje serwis Fanipogody.pl. Znaczący wzrost temperatury odczujemy już w najbliższy weekend, tj. 12-13 sierpnia, ale prawdziwe gorąco zawita do nas w drugiej połowie miesiąca. Będzie się tak dziać za sprawa mas zwrotnikowego powietrza, które dotrą do naszego kraju z południowego wschodu. Najwyższe temperatury są prognozowane dla południa, centrum i wschodu Polski, ale w okresie 15-20 sierpnia we wszystkich regionach ma być upalnie. W tym czasie słupki rtęci mogą sięgnąć do 35 stopni Celsjusza w cieniu. W sprzyjających okolicznościach zagrożony może być rekord temperatury w sierpniu w Polsce, który został odnotowany 8 sierpnia 2015 w miejscowości Ceber w województwie świętokrzyskim i wyniósł 39 kresek - stanie się tak, jeśli gorące masy powietrza napłyną jeszcze bardziej w głąb kraju.

- W weekend zacznie napływać do nas cieplejsze powietrze z zachodu. Nie pojawi się jeszcze upał, jednak dni gorące z temperaturą powyżej 25 stopni prawdopodobnie już tak. W przyszłym tygodniu napływ mas powietrza zmieni się na południowo wschodni. Zacznie docierać do nas gorące, zwrotnikowe powietrze z regionu Morza Czarnego. Przyniesie to upał nawet w okolicach 35 stopni w Polsce (jeszcze więcej w regionie) - informuje serwis Fanipogody.pl.

