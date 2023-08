Wracają upały. Ostatnia fala w tym roku. Po weekendzie żar poleje się z nieba

Ostatnie dni w pogodzie to zazwyczaj niskie jak na lato temperatury i potęgujące uczucie chłodu deszcze oraz silne porywy wiatru. Mamy dobre wiadomości dla tych, którzy stęsknili się z upałami i wyczekują chociażby kilku dni z wysoką temperaturą w Polsce. Ci, którzy uwielbiają upał cieszyć muszą się tym bardziej, że to najprawdopodobniej ostatni taki okres w naszym kraju tego lata. Niebawem połowa sierpnia i nim się obejrzymy, dotrze do nas jesień. Zanim to jednak nastąpi, czekają nas afrykańskie upały z temperaturami do 35 stopni Celsjusza. Szczegóły poniżej.

Alerty meteo IMGW przed upałami

Jak informuje portal twojapogoda.pl, już w czwartek (10 sierpnia) znaczna część naszego kraju znajdzie się pod wpływem wyżu znad Alp. Wreszcie będzie więcej chwil ze słońcem. Deszczu będzie mniej, a temperatury wzrosną. Na termometrach maksymalnie do 25 stopni. Jeszcze cieplej zrobi się w weekend. W sobotę (12 sierpnia) temperatura w zachodniej części kraju przekroczy 30 stopni Celsjusza. Takie wartości pokażą też termometry na południu, w centrum i na północnym wschodzie, ale dopiero w niedzielę (13 sierpnia). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje nawet alerty meteo II stopnia przed upałem.

🌡️Już od niedzieli 13 sierpnia wrócą upały.🥵Możliwe wydanie ostrzeżeń 2 stopnia, które będą ważne przez kilka dni.#IMGW #upał #prognoza pic.twitter.com/anTysjF5MB— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 10, 2023

Nie tylko upały. Gwałtowne burze dotrą do Polski

Jeszcze większy upał czeka nas po weekendzie. Termometry w wielu miejscach kraju pokażą 32-34 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet powyżej 35 stopni! Taka pogoda w Polsce potrwa przez kilka dni, a może nawet do końca tygodnia. To bardzo dobre wieści dla tych, którzy na połowę sierpnia zaplanowali sobie urlop nad Bałtykiem. Pogoda wreszcie zachęci do plażowania i wypoczynku na plaży. Warto też pamiętać, że wtorek (15 sierpnia) z racji święta będzie dla wielu z nas dniem wolnym od pracy. Pogoda tego dnia zachęci do wypoczynku poza domem.

Upał w najbliższych dniach ma też swoje złe strony. Wysokie temperatury to oczywiście zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia. Poza tym nasze organizmy mogą źle znosić przejście z dość chłodnej jak na lato, deszczowej aury na okres upałów. Ponadto wysokim temperaturom towarzyszyć też będą gwałtowne burze, z ulewnym deszczem, gradem i porywistym wiatrem. Spodziewać się tych zjawisk należy głównie w zachodniej części kraju.

Źródło: TwojaPogoda.pl

Pogoda właśnie przygotowuje nam saunę🔥 Wg dzisiejszej realizacji eksperymentalnego modelu średnioterminowego WRF-GFS Medium prawdopodobnie nadchodzi najcieplejszy moment tego lata. Jeśli prognoza się sprawdzi może być naprawdę upalnie.Prognoza średnioterminowa jest publikowana… pic.twitter.com/dnnpn78wgR— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) August 9, 2023

Sonda Jak znosisz upały? Nie znoszę, ratuje mnie tylko klimatyzacja Jest ok Siedzę w domu i jakoś daję radę