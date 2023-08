Pogoda na wrzesień zrekompensuje deszczowe lato. Te prognozy podnoszą na duchu

Deszcz nie odpuszcza, temperatura pozostawi wiele do życzenia. Czeka nas jeszcze to! [Prognoza IMGW na 11.08.2023]

Długoterminowa prognoza na jesień. Bardzo ciepły wrzesień

Tegoroczne lato upływa pod znakiem kapryśnej pogody. Były już upały, które według najnowszych prognoz, mają wkrótce wrócić. Ostatnie dni to jednak głównie deszcz, silny wiatr i niska temperatura jak na środek wakacji. Nadchodzi jesień i wielu z nas zastanawia się, czy we wrześniu będzie piękniejsza pogoda niż latem.

Najnowsze prognozy długoterminowe dotyczące meteorologicznej jesieni (okres od 1 września do 30 listopada) zapowiadają słoneczną, suchą i ciepłą jesień w Polsce. Jak czytamy w artykule na portalu twojapogoda.pl, "każdy z jesiennych miesięcy przyniesie nam średnie temperatury powyżej normy wieloletniej". Modele prognostyczne największą anomalię zapowiadają we wrześniu. Ma to być miesiąc bardzo ciepły, szczególnie na południu, wschodzie i w centrum kraju. - Tam odchylenie temperatury od normy może sięgać nawet 2 stopni - informuje twojapogoda.pl. Cieplejszy niż zazwyczaj ma być też październik i listopad. Wygląda więc na to, że jesień może nam zrekompensować deszczowe lato. Co więcej, prognozy długoterminowe na jesień zapowiadają nie tylko wysokie temperatury w okresie wrzesień-listopad, ale także rzadkie opady deszczu.

Jesień to czas grzybiarzy. Niektóre grzyby można jednak zbierać już teraz. Więcej w artykule Gdzie na grzyby? Mapa pełna wysypów! Tu zbierzesz nawet 200 grzybów na godzinę

Źródło: TwojaPogoda.pl

Sonda Lubisz jesień? Tak. Nie. Lubię każdą porę roku. Pora roku nie ma dla mnie znaczenia.