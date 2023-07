Ekstremalnie długie lato. Rekordowy wrzesień i październik pełen anomalii

To zacznie się już wkrótce! Nie pójdziesz spać, bo będziesz chciał koniecznie zobaczyć noc spadających gwiazd

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przyjrzeli się pogodzie na sierpień. Co wynika z ich długoterminowej prognozy? Średnia miesięczna temperatura w sierpniu 2023 "będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020". Coraz więcej wskazuje więc na to, że sierpień w 2023 r. może być cieplejszy niż w ostatnich latach, choć oczywiście należy spodziewać się ochłodzenia i temperatur niskich jak na końcówkę wakacje. Z kolei miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna utrzymać się w zakresie normy wieloletniej, co oznacza, że sierpień w 2023 r. nie powinien być bardziej deszczowy niż w poprzednich latach.

Co wiemy o pogodzie na wrzesień? Czy ciepłe i słoneczne lato zostanie z nami na dłużej? Z długoterminowej prognozy IMGW na wrzesień 2023 wynika, że końcówka kalendarzowego lata także może upłynąć pod znakiem ciepła i słońca. Miesięczna średnia temperatura ma być powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Z kolei miesięczna suma opadów ma utrzymać się w normie. Warto zwrócić uwagę na regiony na północnym wschodzie kraju. Tam deszczu ma być nieco więcej. Kto więc planuje urlop we wrześniu na Pomorzu, Mazurach czy Podlasiu, niech przygotuje się na deszcz.

Październik to już miesiąc typowo jesienny i temperatury grubo przekraczające 20 stopni Celsjusza w tym miesiącu są traktowane jako anomalie. Nie oznacza to jednak, że w październiku 2023 nie możemy liczyć na piękną pogodą i złotą jesień. Z prognozy długoterminowej IMGW na październik 2023 wynika, że "w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza powinna kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020". Z kolei suma opadów powinna być utrzymana w normie z lat ubiegłych.

Prognoza długoterminowa IMGW na najbliższe miesiące wskazuje więc, że przed nami ciepły okres, z wysokimi temperaturami. Oczywiście zdarzą się też chwile gwałtownego ochłodzenia. Przy tej okazji warto też zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z długoterminową prognozą, która sprawdza się rzadziej niż przewidywania z kilkudniowym wyprzedzeniem.

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

