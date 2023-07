W weekend zapragniemy odrobiny cienia! Upał wdziera się do Polski, nawet 33°C!

To zacznie się już wkrótce! Nie pójdziesz spać, bo będziesz chciał koniecznie zobaczyć noc spadających gwiazd

Upały nawet do 33°C! Wiadomo, gdzie żar będzie lał się z nieba [Prognoza IMGW na 9.07.2023]

Prognoza pogody od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na trwający tydzień mówi wprost - przed nami upalne dni. Należy spodziewać się nawet 35°C na termometrach. Upał przerywać będą burze z deszczem, gradem i porywistym wiatrem.

Prognoza pogody IMGW. Przed nami tydzień z upałami, burzami i opadami. W weekend nawet 35°C

W poniedziałek (10 lipca) burze z opadami deszczu i - lokalnie - gradem wystąpią w zachodniej części kraju. Podczas burz wiatr może osiągać prędkość 75 km/h. Pogoda podzieli kraj na pół. Na zachodzie ciemne chmury, burze i opady, zaś we wschodniej połowie Polski znacznie więcej chwil ze słońcem. Najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej, około 20°C. We wschodniej Polsce termometry pokażą 22-24°C na. Najcieplej, bo ponad 30°C na zachodzie. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju wiał będzie z północy, na zachodzie z kierunków południowych - informuje IMGW.

We wtorek (11 lipca) odpoczniemy od upałów, ale tylko na chwilę. Sporo słońca, choć mieszkańcy Mazur, Podlasia i Podkarpacia powinni spodziewać się niewielkiego deszczu. Na Podkarpaciu możliwe również burze. Najchłodniej nad morzem, bo 20-23°C nad morzem. Podobna temperatura na Podlasiu, zaś w centrum, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku do około 28-29°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni i zachodni - podaje IMGW.

Upały i gwałtowne burze wrócą w środę (12 lipca). Najchłodniej nad morzem. Tam termometry pokażą od 22°C do 25°C. Na pozostałym obszarze kraju od 28°C do 32°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, podczas burz porywy wiatru do 80 km/h - prognozuje IMGW.

W środku tygodnia kolejna zmiana pogody. Nie będzie temperatur powyżej 30°C. Najcieplej na południowym zachodzie. Tam termometry pokażą 28°C. Znacznie chłodniej nad morzem, gdzie temperatura w ciągu dnia może nie przekroczyć 20°C. Tam też przelotnie popada. Na pozostałym obszarze od 24°C do 26°C. Bez gwałtownych burz i silnego wiatru.

Synoptycy IMGW zapowiadają, że temperatura znów podskoczy na weekend. Kto planuje na ten czas wyjazd i wypoczynek na powietrzu, ten ucieszy się z wysokich temperatur zapowiadanych dla niemal całej Polsce. - Na przeważającym obszarze kraju pogodnie, przelotny deszcz i lokalnie burze możliwe są tylko na południu Polski - prognozuje IMGW. W sobotę (15 lipca) na termometrach od 26°C na północnym wschodzie do 31°C na południowym zachodzie. Jeszcze cieplej w niedzielę (16 lipca). Od 30°C na Suwalszczyźnie do nawet 35°C w zachodniej, południowej i centralnej Polsce.

Źródło: IMGW

