Antycyklon Cerber przyniesie skwar i duchotę. Ekstremalny upał!

Do Europy znad Afryki nadciąga antycyklon Cerber. To jeden z wielu antycyklonów, jaki przewinie się w tym roku, jednak zdecydowanie zostanie zapamiętany na długo. Wszystko przez ekstremalne upały. Jak informuje portal twojapogoda.pl, w niektórych miejscach Starego Kontynentu temperatura wzrośnie nawet do 45°C!.

- Wyjątkowy żar napływa znad Sahary za sprawą rozbudowującego się antycyklonu, któremu nadano imię Cerber, czyli trzygłowego psa z mitologii greckiej - czytamy w artykule na twojapogoda.pl. Szczególnie gorąco będzie w południowej części Europy. Termometry we Włoszech mogą pokazywać do 45°C! Po weekendzie jeszcze wyższe wartości możemy odnotować w Hiszpanii. Prognozy dla regionu Andaluzja mówią nawet o 46-47 stopniach Celsjusza! Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Chorwacji, na Węgrzech, we Francji i Niemczech. Upalny będzie również weekend w Polsce, ale do rekordowych dla naszego kraju temperatur trochę zabraknie. Prognozy IMGW mówią o 32-33 stopniach Celsjusza. Więcej w artykule W weekend zapragniemy odrobiny cienia! Upał wdziera się do Polski, nawet 33°C!

