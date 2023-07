Jaka będzie pogoda w lipcu? Synoptycy nie pozostawiają złudzeń. "Wiele groźnych zjawisk"

To będzie gorąca noc!

W rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik IMGW-PIB przekazał informacje dotyczące długoterminowej prognozy pogody na pierwszą część wakacji. Są to zarówno dobre wiadomości dla tych, którzy wybierają się na wakacyjny wypoczynek, nie brakuje jednak ostrzeżeń przed niebezpiecznymi, a wręcz ekstremalnymi zjawiskami.

Synoptyk Grzegorz Walijewski poinformował, że w pierwszej połowie lipca do Polski powróci fala upałów. Termometry wskażą 30 stopni w cieniu, a w zachodniej części kraju nawet 35 stopni, co z pewnością ucieszy tych, którzy zaplanowali urlop w kraju. Warto jednak pamiętać, że wysokie temperatury mogą być również groźne dla zdrowia i życia, zwłaszcza w przypadku osób starszych. Podczas upalnych dni należy pamiętać, żeby unikać promieni słonecznych i przyjmować dużo płynów, co pomoże nam przetrwać w takich ekstremalnych warunkach.

Doniesienia te potwierdza portal fanipogody.pl, który powołując się na amerykański model pogodowy GFS wylicza, że w drugiej dekadzie lipca w Polsce termometry mogą wskazać nawet powyżej 35 stopni.

Podczas fali upałów, będą nam również towarzyszyć tropikalne noce. Oznacza to, że po zmroku temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni.

Są jednak gorsze wiadomości. Jak informują synoptycy, wraz z upałami, nad Polskę mogą nadciągnąć niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, które nie tylko zakłócą spokój, ale mogą powodować również zagrożenie. To m.in. gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu i gradu, a także silnym huraganowym wiatrem. Lokalnie komórki burzowe mogą być tak gwałtowne, że mogą powodować duże zniszczenia i powodzie błyskawiczne. Coraz częściej na terenie kraju, w związku z wysokimi temperaturami mogą występować tornada, które jeszcze do niedawna były zdecydowaną rzadkością. Warto więc na bieżąco śledzić prognozy pogody i ostrzeżenia meteorologiczne.

Prognoza numeryczna👉 model ECMWF HRES 0.1°🔸 od czwartku ocieplenie z max. temperaturą powietrza do 28°C #DniGorące,🔸 wg prognozy powyżej 7 dni, gdzie sprawdzalność jest niska👉 50%, od 6 czerwca #DniUpalne,🔸 obecnie w prognozach nie widać fali upału.#IMGWCMM pic.twitter.com/OXD1uNzsrF— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) June 28, 2023

