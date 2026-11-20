W weekend 21-22 listopada nadejdzie wyraźne ochłodzenie, a temperatury w dzień wyniosą przeważnie od 0 do 5 stopni.

IMGW prognozuje opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a w górach także zawieje i zamiecie śnieżne.

Mapy wskazują, że pod koniec listopada nocami lokalnie możliwy będzie mróz sięgający nawet -11 stopni.

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Jeszcze w piątek, 20 listopada, w niektórych regionach Polski termometry pokażą nawet 11 stopni Celsjusza. To jednak prawdopodobnie ostatnie chwile z tak wysokimi temperaturami. Nad kraj napływa coraz chłodniejsze powietrze, a najbliższy weekend przyniesie wyraźną zmianę aury.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na 20-22 listopada zapowiada późnojesienną pogodę z pierwszymi zimowymi akcentami. Nie zabraknie chmur, opadów i silniejszego wiatru. W wielu miejscach deszcz zacznie przechodzić w deszcz ze śniegiem, a lokalnie pojawi się również śnieg.

W piątek temperatury maksymalne wyniosą od 5 do 11 stopni. W Warszawie prognozowane jest 8 stopni, w Krakowie 10, a w Lublinie nawet 10 stopni. Od soboty nastąpi jednak wyraźne ochłodzenie. W ciągu dnia termometry pokażą przeważnie od 0 do 5 stopni, a nocami pojawią się przymrozki.

Śnieg, zawieje i zamiecie śnieżne. Najgorzej będzie nad morzem i w górach

Pierwsze zimowe akcenty pojawią się już w piątek. Na Pomorzu możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem, a miejscami także burze i krupa śnieżna. W górach będzie padał śnieg. W Tatrach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 10 cm, a wysoko w Sudetach wiatr osiągnie w porywach nawet 100 km/h.

Sobota przyniesie kolejne opady. Na Pomorzu prognozowany jest deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 3 cm. W górach również będzie sypać, a przyrost pokrywy śnieżnej może miejscami wynieść 5 cm. Niebezpiecznie może być na szlakach, gdzie silny wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie.

W niedzielę zimowa aura obejmie kolejne regiony. Na północy i wschodzie kraju pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy i rano miejscami trzeba będzie uważać na oblodzone nawierzchnie. Nad morzem możliwe będą również burze i opady krupy śnieżnej.

Nadchodzi mróz

Jeszcze bardziej niepokojąco wyglądają mapy prognoz numerycznych IMGW, przygotowane na podstawie modelu ECMWF.

Z map wynika, że ochłodzenie nie będzie tylko krótkim epizodem. W poniedziałek i wtorek, 23-24 listopada, temperatury maksymalne w wielu regionach wyniosą zaledwie 0-4 stopni. W kolejnych dniach do 29 listopada będzie jeszcze chłodniej. Na północnym wschodzie i lokalnie w innych częściach kraju temperatury w dzień mogą zbliżać się do zera, a nawet spadać poniżej tej wartości.

W nocy z 23 na 24 listopada lokalnie możliwe będą spadki w okolice -8 stopni. Na mapach dla 25 i 26 listopada pojawiają się wartości sięgające nawet -11 stopni w rejonach południowych. Pod koniec miesiąca mróz ma objąć znacznie większą część kraju. W nocy z 28 na 29 listopada model wskazuje miejscami temperatury od -5 do -7 stopni.