Czy trzeba się szykować na atak zimy w okresie świątecznym? Wiele wskazuje na to, że sporo zimowych akcentów pojawi się już w końcówce listopada 2026 roku. W prognozie numerycznej na 10 dni od IMGW, jasnoniebieski kolor pojawił się w temacie 25 i 26 listopada. Temperatury minimalne na poziomie -1 stopnia Celsjusza uderzą w mieszkańców i gości Podlasia oraz Warmii i Mazur. W żadnym województwie temperatury nie powinny "dobić" do 5 stopni - wynika z analizy modelu ECMWF. To najciekawsze fragmenty z prognozy średnioterminowej na listopad. Co ciekawe, wiele elementów powtarza się w analizach długoterminowych, dotyczących świąt Bożego Narodzenia.
Jaka będzie pogoda na święta Bożego Narodzenia? Są prognozy długoterminowe
Prognozy długoterminowe mogą jeszcze ulec zmianom, ale pewne trendy są wyraźnie zaznaczone i mogą pomóc w planowaniu świątecznych wyjazdów lub przygotowań. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wizualizujący analizy modelu ECMWF wskazują na zimną końcówkę grudnia. 52. tydzień roku (21-27 grudnia) to średnia temperatura maksymalna od 0 stopni na Lubelszczyźnie i Podlasiu, do 3 stopni na północy, północnym zachodzie i w okolicach Wrocławia.
Pogodę długoterminową na Wigilię i Boże Narodzenie pokazali również cenieni eksperci serwisu pogoda.interia.pl. Zwłaszcza 24 grudnia jest szansa na lekkie opady śniegu w centrum oraz w południowych rejonach naszego kraju. Na wschodzie i południowym wschodzie temperatury mogą spaść poniżej zera - do -3 stopni Celsjusza.
Delikatny mróz i opady powinny zostać z Polakami również 25 i 26 grudnia. Ocieplenie ma przyjść dopiero przed Sylwestrem. Zaznaczamy, że prognozy długoterminowe będą regularnie aktualizowane przez ekspertów od pogody. Jeżeli trendy się odwrócą, to wówczas poinformujemy o tym naszych czytelników.
Źródła: ECMWF, IMGW, pogoda.interia.pl
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