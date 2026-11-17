Czy trzeba się szykować na atak zimy w okresie świątecznym? Wiele wskazuje na to, że sporo zimowych akcentów pojawi się już w końcówce listopada 2026 roku. W prognozie numerycznej na 10 dni od IMGW, jasnoniebieski kolor pojawił się w temacie 25 i 26 listopada. Temperatury minimalne na poziomie -1 stopnia Celsjusza uderzą w mieszkańców i gości Podlasia oraz Warmii i Mazur. W żadnym województwie temperatury nie powinny "dobić" do 5 stopni - wynika z analizy modelu ECMWF. To najciekawsze fragmenty z prognozy średnioterminowej na listopad. Co ciekawe, wiele elementów powtarza się w analizach długoterminowych, dotyczących świąt Bożego Narodzenia.

Jaka będzie pogoda na święta Bożego Narodzenia? Są prognozy długoterminowe

Prognozy długoterminowe mogą jeszcze ulec zmianom, ale pewne trendy są wyraźnie zaznaczone i mogą pomóc w planowaniu świątecznych wyjazdów lub przygotowań. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wizualizujący analizy modelu ECMWF wskazują na zimną końcówkę grudnia. 52. tydzień roku (21-27 grudnia) to średnia temperatura maksymalna od 0 stopni na Lubelszczyźnie i Podlasiu, do 3 stopni na północy, północnym zachodzie i w okolicach Wrocławia.

Pogodę długoterminową na Wigilię i Boże Narodzenie pokazali również cenieni eksperci serwisu pogoda.interia.pl. Zwłaszcza 24 grudnia jest szansa na lekkie opady śniegu w centrum oraz w południowych rejonach naszego kraju. Na wschodzie i południowym wschodzie temperatury mogą spaść poniżej zera - do -3 stopni Celsjusza.

Delikatny mróz i opady powinny zostać z Polakami również 25 i 26 grudnia. Ocieplenie ma przyjść dopiero przed Sylwestrem. Zaznaczamy, że prognozy długoterminowe będą regularnie aktualizowane przez ekspertów od pogody. Jeżeli trendy się odwrócą, to wówczas poinformujemy o tym naszych czytelników.

Źródła: ECMWF, IMGW, pogoda.interia.pl

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QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Następne pytanie