Czy będzie śnieg na Boże Narodzenie? Oto, jaka czeka nas zima. Synoptycy właśnie to zdradzili

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-11-16 14:38

Czy czekają nas białe święta? Czy spadnie śnieg, a termometry spadną sporo poniżej zera? To pytania, które już od jesieni zadają sobie niemal wszyscy. Ci, którzy kochają biały puch, a w święta oczekują śniegu wyczekują prognoz. Synoptycy zabrali głos!

Osoba z plecakiem idzie podczas zamieci śnieżnej. O prognozie pogody na Boże Narodzenie przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Wziontek Marcin / Super Express Delikatne opady śniegu
  • Synoptycy IMGW prognozują, że grudzień i styczeń utrzymają się w granicach normy termicznej, jednak sytuacja pogodowa będzie dynamiczna.
  • Na przełomie listopada i grudnia spodziewany jest napływ arktycznych mas powietrza, który przyniesie lokalnie intensywne opady śniegu.
  • Istnieje szansa na białe święta, jeśli śnieg spadnie kilka dni wcześniej i utrzyma się przy odpowiednio niskich temperaturach, choć w zachodniej Polsce temperatury mogą być powyżej normy.

Czy możemy liczyć na białe święta? Spadnie śnieg, a może będziemy musieli zadowolić się brązowo-szarymi świętami Bożego Narodzenia?  Synoptyk i rzeczniczka prasowa IMGW-PIB Agnieszka Prasek oraz klimatolog dr hab. Bogdan Chojnicki byli gośćmi programu  "Pytanie na śniadanie", gdzie odpowiedzieli między innymi na to pytanie. Z założeń prognoz długoterminowych wynika, że  zarówno grudzień, jak i  styczeń to miesiące, które powinny utrzymać się w granicach normy termicznej. 

Sytuacja jest jednak dynamiczna - miesiące „w normie”, nie oznaczają wcale stagnacji.

Żyjemy w umiarkowanych, przejściowych szerokościach geograficznych i mamy zarówno napływ ciepłego powietrza, jak i chłodnego. Z tą dynamiką teraz będziemy się spotykać – precyzuje Agnieszka Prasek.

Napływ  arktycznych mas powietrza można będzie zaobserwować już na przełomie listopada i grudnia. Przyniesie on lokalnie intensywne opady śniegu.

W grudniu kolejne spadki temperatur. Czy to oznacza białe święta?

Oczywiście może się okazać, że śnieg nie będzie padał bezpośrednio w okresie świąt, ale jeżeli popada kilka dni wcześniej, to przy odpowiednio niskiej temperaturze pokrywa śnieżna zdoła się utrzymać – tłumaczyła rzeczniczka IMGW.

Z prognozy długoterminowej IMGW wynika, że w grudniu czekają nas temperatury normie, jednak w zachodniej części Polski temperatura może kształtować się powyżej normy.

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