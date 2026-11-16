Czy będzie śnieg na Boże Narodzenie? Oto, jaka czeka nas zima. Synoptycy właśnie to zdradzili

Synoptycy IMGW prognozują, że grudzień i styczeń utrzymają się w granicach normy termicznej, jednak sytuacja pogodowa będzie dynamiczna.

Na przełomie listopada i grudnia spodziewany jest napływ arktycznych mas powietrza, który przyniesie lokalnie intensywne opady śniegu.

Istnieje szansa na białe święta, jeśli śnieg spadnie kilka dni wcześniej i utrzyma się przy odpowiednio niskich temperaturach, choć w zachodniej Polsce temperatury mogą być powyżej normy.

Czy możemy liczyć na białe święta? Spadnie śnieg, a może będziemy musieli zadowolić się brązowo-szarymi świętami Bożego Narodzenia? Synoptyk i rzeczniczka prasowa IMGW-PIB Agnieszka Prasek oraz klimatolog dr hab. Bogdan Chojnicki byli gośćmi programu "Pytanie na śniadanie", gdzie odpowiedzieli między innymi na to pytanie. Z założeń prognoz długoterminowych wynika, że zarówno grudzień, jak i styczeń to miesiące, które powinny utrzymać się w granicach normy termicznej.

Sytuacja jest jednak dynamiczna - miesiące „w normie”, nie oznaczają wcale stagnacji.

Żyjemy w umiarkowanych, przejściowych szerokościach geograficznych i mamy zarówno napływ ciepłego powietrza, jak i chłodnego. Z tą dynamiką teraz będziemy się spotykać – precyzuje Agnieszka Prasek.

Napływ arktycznych mas powietrza można będzie zaobserwować już na przełomie listopada i grudnia. Przyniesie on lokalnie intensywne opady śniegu.

W grudniu kolejne spadki temperatur. Czy to oznacza białe święta?

Oczywiście może się okazać, że śnieg nie będzie padał bezpośrednio w okresie świąt, ale jeżeli popada kilka dni wcześniej, to przy odpowiednio niskiej temperaturze pokrywa śnieżna zdoła się utrzymać – tłumaczyła rzeczniczka IMGW.

Z prognozy długoterminowej IMGW wynika, że w grudniu czekają nas temperatury normie, jednak w zachodniej części Polski temperatura może kształtować się powyżej normy.