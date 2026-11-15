Mróz i opady atakują. Lepiej to już było

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-11-15 16:25

IMGW podał najnowszą prognozę pogody na poniedziałek (16 listopada 2026) dla Polski. W nocy temperatury na nizinach spadną poniżej zera. W ciągu dnia przydadzą się parasole, a to z powodu prognozowanych opadów deszczu. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i na co się przygotować w twoim regionie.

Intensywne krople deszczu uderzają o metalowy dach na tle ciemnych liści krzewów. O pogodzie przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Opady deszczu w prognozie pogody / zdjęcie ilustracyjne

W drugiej części mijającego weekendu było chłodno, ale większość Polaków nie musiała się mierzyć z opadami deszczu. Niestety, prognozy IMGW na początek tygodnia wskazują na załamanie pogody. W nocy z niedzieli na poniedziałek (15/16 listopada 2026) pojawią się wyraźne, zimowe akcenty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada m.in.:

  • Temperaturę minimalną od -2 stopni miejscami na południowym wschodzie oraz w centrum i na wschodzie do 4 stopni na zachodzie i 5 stopni Celsjusza nad morzem; chłodniej w kotlinach karpackich, około -4°C.
  • Miejscami na zachodzie oraz Pomorzu słabe opady deszczu. Na południu południu miejscami porywisty wiatr. Nad morzem okresami dość silny, na Podkarpaciu do 80 km/h. Wysoko w Beskidach porywy wiatru do 80 km/h. W Sudetach wiatr do 120 km/h, a w Tatrach zawieje śnieżne.

Słabe opady deszczu, które pojawią się w nocy są niejako zapowiedzią tego, co nas czeka w kolejnych godzinach. Na pewno warto przygotować parasole!

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada poniedziałek, 16 listopada

Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy sporo opadów deszczu. Początek tygodnia przyniesie ze sobą brzydką wersję jesieni. - Miejscami opady deszczu, głównie na zachodzie oraz południu. Na obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, wysoko w Tatrach śniegu - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 16 listopada.

- Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na obszarach podgórskich w Karpatach miejscami silny, początkowo w Beskidach w porywach do 75 km/h, na Podkarpaciu do 80 km/h - dodają eksperci od pogody.

Wysoko w Tatrach wystąpią zamiecie i zawieje śnieżne. Warunki w górach nie będą zatem należały do łatwych.

Prognozowane temperatury maksymalne na 16 listopada dla największych miast i okolic:

  • Suwałki, Olsztyn, Białystok - 5-6 stopni
  • Gdańsk, Kielce - 7 stopni
  • Lublin, Kraków, Opole, Łódź, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz - 8 stopni
  • Katowice, Szczecin, Koszalin - 9 stopni
  • Wrocław, Poznań, Zielona Góra, Gorzów - 10-11 stopni

Podobne warunki będą dominować w najbliższych kilkudziesięciu godzinach. Na środę (18 listopada) IMGW zapowiada ocieplenie z temperaturami maksymalnymi na poziomie 13 stopni na południu i w centrum kraju. Prognozy będziemy aktualizować!

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