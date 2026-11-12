Opady deszczu i śniegu nadciągają. "Piątek trzynastego” z fatalną prognozą

Prognoza IMGW na 13.11.2026

Z informacji przekazanych przez synoptyków z IMGW wynika, że w piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami spadnie nie tylko deszcz, a nawet śnieg.

- Miejscami przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej. Na południowym wschodzie początkowo ciągłe opady deszczu przechodzące miejscami w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów w Bieszczadach do 15 mm, na Pomorzu około miejscami około 10 mm; przyrost pokrywy śnieżnej odpowiednio 10 cm i 5 cm – czytamy na stronie IMGW.

Termometry wskażą maksymalnie od 3°C do 7°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, nad morzem okresami silny, w porywach do 70 km/h, na północy kraju do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 110 km/h.

Pogoda na jutro. Noc z piątku na sobotę (13/14 listopada 2026)

Jak podają eksperci z IMGW, w nocy z piątku na sobotę (13/14 listopada 2026) zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami.

- Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Na Pomorzu lokalnie możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 2 cm do 5 cm – podaje IMGW.

Temperatura minimalna od -2°C na terenach podgórskich, od 0°C do 2°C na przeważającym obszarze kraju, do 4°C nad samym morzem.

- Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem dość silny i silny, początkowo w porywach 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru 110 km/h, stopniowo słabnące do 90 km/h, w Karpatach około 70 km/h – czytamy.