Nawet -5 stopni na termometrach i potworne mgły. Prognoza na początek daje nadzieję na słońce

Prognoza IMGW na 7.11.2026

Eksperci z IMGW przekazali prognozę IMGW na 7 listopada. W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie oraz w rejonie mgieł duże.

- Początkowo silne zamglenia i miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 m – przestrzegają synoptycy.

W ciągu dnia na termometrach maksymalnie do 9°C.

- Temperatura maksymalna od 4°C do 9°C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 2°C - czytamy w prognozie.

Wiatr słaby, w południowo-zachodniej połowie kraju południowo-wschodni, w północno-wschodniej połowie zmienny z przewagą zachodniego. Rano wysoko w Bieszczadach wiatr w porywach do 60 km/h.

Noc z soboty na niedzielę (7/8 listopada 2026)

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (7/8 listopada 2026) zachmurzenie będzie małe, tylko na północnym wschodzie i w rejonie mgieł zachmurzenie okresami duże. Synoptycy mówią o silnym zamgleniu i licznych mgłach ograniczających widoczność do około 200 m, lokalnie osadzające szadź.

- Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od -5°C do -1°C, cieplej na krańcach północno-wschodnich i na wybrzeżu, od 0°C do 3°C – czytamy.

Wiatr słaby, z kierunków południowych, tylko na północnym wschodzie zmienny z przewagą zachodniego.