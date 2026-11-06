Nawet -5 stopni na termometrach i potworne mgły. Prognoza na początek daje nadzieję na słońce

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-11-06 14:30

Pogoda na sobotę 7 listopada 2026. Jak informują eksperci z IMGW, czeka nas chłodny początek weekendu, do tego poranek będzie mglisty. Nocą temperatura spadnie nawet do -5°C. Szczegóły poniżej.

Mglista droga przez las usiana jesiennymi liśćmi. O gęstych mgłach i mrozie przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Pixabay.com

Prognoza IMGW na 7.11.2026

Eksperci z IMGW przekazali prognozę IMGW na 7 listopada. W sobotę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie oraz w rejonie mgieł duże.

- Początkowo silne zamglenia i miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 m – przestrzegają synoptycy.

W ciągu dnia na termometrach maksymalnie do 9°C.

- Temperatura maksymalna od 4°C do 9°C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 2°C - czytamy w prognozie.

Wiatr słaby, w południowo-zachodniej połowie kraju południowo-wschodni, w północno-wschodniej połowie zmienny z przewagą zachodniego. Rano wysoko w Bieszczadach wiatr w porywach do 60 km/h.

Noc z soboty na niedzielę (7/8 listopada 2026)

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z soboty na niedzielę (7/8 listopada 2026) zachmurzenie będzie małe, tylko na północnym wschodzie i w rejonie mgieł zachmurzenie okresami duże. Synoptycy mówią o silnym zamgleniu i licznych mgłach ograniczających widoczność do około 200 m, lokalnie osadzające szadź.

- Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od -5°C do -1°C, cieplej na krańcach północno-wschodnich i na wybrzeżu, od 0°C do 3°C – czytamy.

Wiatr słaby, z kierunków południowych, tylko na północnym wschodzie zmienny z przewagą zachodniego.

„Niebezpieczne związki“ w Lublinie. Teatr im. J. Osterwy w Lublinie szykuje się o wielkiej premiery
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZA