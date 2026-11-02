Atak zimy na początku listopada. Deszcz ze śniegiem i mróz na „dzień dobry”

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-11-02 10:30

Zima puka do drzwi Polaków już na początku listopada! W nocy temperatury na północy spadną poniżej zera, w prognozach widać też deszcz ze śniegiem i śnieg. Pogoda mówi jasno - trzeba już zmieniać opony na zimowe. IMGW nie zostawia złudzeń. Sprawdź, jaka będzie pogoda i gdzie zima zaatakuje w kolejnych godzinach.

Padający deszcz ze śniegiem za barierką balkonu z zieloną rośliną. O ataku zimy w listopadzie czytaj na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Deszcz ze śniegiem w nowej prognozie pogody dla Polski / zdjęcie ilustracyjne

Zimowe akcenty w prognozie pogody na początek listopada

Najnowsza prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla naszego kraju jest czytelnym sygnałem dla posiadaczy samochodów - czas się umówić na zmianę opon na zimowe! Już w nocy z 2 na 3 listopada zimowych akcentów będzie całkiem sporo.

- Miejscami słabe opady deszczu, na południu również mżawki, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 1°C do 4°C, na wybrzeżu i miejscami na południu do 5°C. Chłodniej lokalnie w północnej połowie kraju, około 0°C i możliwy spadek temperatury przy gruncie do -2 stopni - to fragment prognozy synoptycznej IMGW na najbliższą noc.

O poranku trzeba się liczyć ze skrobaniem szyb samochodów. Z prognoz średnioterminowych wynika, że w pierwszej połowie listopada średnia temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju nie przekroczy 6 stopni Celsjusza.

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Prognozy długoterminowe na zimę. Więcej śniegu w 2027 roku

Jeszcze w październiku eksperci od pogody wskazywali, że listopad może przynieść sporo śniegu i rekordowe - jak na ten okres - mrozy. Prognozy długoterminowe wyglądają ciekawie zwłaszcza w temacie stycznia i lutego.

Początek roku powinien przynieść opady powyżej normy wieloletniej na południu kraju, a w lutym zielony kolor na mapie IMGW pojawia się już w całej Polsce.

- Gdy przewidywana jest suma opadów powyżej normy, można zakładać, że prognozowany miesiąc bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020 - objaśnia Instytut w swoim poradniku.

Prognozy będziemy obserwować w "Super Expressie". W kolejnych dniach przedstawimy wstępne analizy, dotyczące świąt Bożego Narodzenia.

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