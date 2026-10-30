Paskudna pogoda uderzy z całą siłą. Nie tylko deszcz!

Pogoda na 31.10

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w sobotę 31 października zachmurzenie w dzień będzie duże, na północy większe przejaśnienia.

- Za wyjątkiem krańców północno-zachodnich kraju wystąpią przelotne opady deszczu, na Podhalu deszczu ze śniegiem i śniegu, a na szczytach Karpat i Sudetów opady śniegu. Prognozowana wysokość opadów w Karpatach do 15 mm, wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm. Na szczytach Beskidów i Sudetów przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm – informują synoptycy.

Natomiast rano w rejonach podgórskich Sudetów lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na termometrach maksymalnie od 8°C do 11°C, miejscami na wschodzie kraju 7°C, a w rejonach podgórskich Karpat około 4°C; najcieplej lokalnie na północnym zachodzie, około 12°C.

- Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W szczytowej partii Sudetów porywy wiatru do 60 km/h – czytamy na stronie IMGW.

Noc z soboty na niedzielę 31 października/ 1 listopada

Jak podaje IMGW, nocy z soboty na niedzielę 31 października/ 1 listopada zachmurzenie będzie duże, na północy większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia.

- Miejscami przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm w Sudetach. W szczytowej partii Sudetów i Beskidów przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm, w Tatrach do 8 cm – informują eksperci z IMGW.

Również w nocy trzeba będzie uważać na mgły - na północy i miejscami w centrum kraju silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna w nocy od 2°C do 6°C, nad morzem miejscami 7°C; chłodniej na Podhalu, około 1°C. Wiatr słaby, północno-wschodni, początkowo na zachodzie także północny.

- W szczytowej partii Sudetów wiatr w porywach do 60 km/h - powodować będzie zawieje, lokalnie zamiecie śnieżne – podaje IMGW.