Śnieżyce i rekordowy mróz. Ostry atak zimy nastąpi dużo szybciej

Atak zimy już na początku listopada? Nowa prognoza dla Polski

Czy zima w sezonie 2026/27 będzie ostrzejsza niż w ostatnich latach? 27 października omawialiśmy w "Super Expressie" analizę eksperta serwisu fanipogody.pl, który wskazywał na taki scenariusz. Prognozy długoterminowe zwracają nam uwagę na bardzo ciekawe trendy. Jak się okazuje, już w pierwszej połowie listopada Polacy powinni być przygotowani na zimowe akcenty. Warto rozważyć wymianę opon, ponieważ warunki na drogach mogą być trudne.

Wyliczenia modelu GFS, na które powołuje się rmf24.pl wskazują, że w okresie 6-11 listopada opady śniegu pojawią się w centralnej, północnej i wschodniej Polsce. Co więcej, 10-11 listopada na Lubelszczyźnie i w okolicach termometry mogą pokazać mróz do -8 stopni. To nadal nie wszystko! W rejonach podgórskich grozi nam nawet -14 stopni, co byłoby rekordem tego okresu.

Nowa pogoda na Wszystkich Świętych. Taki będzie 1 listopada

Prognozy średnioterminowe na początek drugiej dekady listopada mogą jeszcze ulec przetasowaniom. Tymczasem wiemy coraz więcej na temat 1 listopada, który w tym roku wypada w niedzielę. Jaki będzie dzień Wszystkich Świętych?

- Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na terenach podgórskich Karpat także deszczu ze śniegiem. W nocy i rano miejscami silne zamglenie lub mgła. Temperatura minimalna od 1 do 6 stopni Celsjusza, cieplej nad samym morzem od 7 do 10 stopni. Temperatura maksymalna od 6 do 11 stopni - wskazuje IMGW w prognozie na 1 listopada.

Na mapie Instytutu widać, że najładniejsza pogoda powinna towarzyszyć mieszkańcom i gościom województwa pomorskiego. Opady deszczu mogą się pojawić w całym kraju, więc wychodząc na cmentarz pamiętajcie o parasolach.

Prognozy na 1 listopada i kolejne dni 11 miesiąca roku będziemy aktualizować w "Super Expressie".