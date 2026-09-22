Prognoza „od św. Łucji” mówi o właśnie takiej końcówce roku. Ta ludowa prognoza ujawnia wszystko

Ludowa prognoza "od św. Łucji" pozwala przewidzieć pogodę na cały kolejny rok, obserwując dni od 13 do 24 grudnia.

Każdy dzień od św. Łucji (13 grudnia) do Wigilii (24 grudnia) odpowiada pogodzie w kolejnych miesiącach roku, od stycznia do grudnia. Deszczowy dzień oznacza deszczowy miesiąc, a słoneczny – słoneczny.

Według tej metody, końcówka 2026 roku (październik, listopad, grudzień) zapowiada się pochmurno i z niewielkimi opadami deszczu.

Jest pewien ludowy sposób, który pozwala na „przepowiedzenie” pogody na cały rok. Teraz pamiętają o nim nieliczni, ale dawniej mnóstwo gospodarstw w ten sposób radziło sobie z prognozowaniem pogody. Dawał on poczucie kontroli i wstępne rozeznanie w pogodowej aurze. Według ludowych wierzeń zapisując swoje obserwacje pogodowe od 13 grudnia (czyli od św. Łucji) przez kolejne dni aż do Wigilii możemy przewidzieć pogodę na kolejne miesiące następnego roku.

Zasada jest bardzo prosta, jaka pogoda na św. Łucji, taka w styczniu, jaka 14 grudnia, taka w lutym itd. Deszczowy dzień zapowiada deszczowy miesiąc, a słoneczny dzień, słoneczny miesiąc et cetera. Czyli - jeśli przykładowo 15 grudnia był słoneczny dzień, ale w drugiej połowie dnia padało, oznacza, że marzec kolejnego roku będzie w pierwszej połowie piękny i słoneczny, a w drugiej deszczowy.

Dlaczego akurat te dni? Dawniej, 13 grudnia w Europie witano słońce i nowy słoneczny rok, a imię Łucja pochodzi od łac. słowa lux (światło). Z wierzeniem tym związane jest przysłowie:

„Od Łucyi dni dwanaście policz sobie do Wilii, patrz na słonko i na gwiazdy, a przepowiesz miesiąc każdy”.

Pogoda na końcówkę roku

Jak zapowiadają się ostatnie miesiące roku?

Z zapisków wynika, że październik pogodowo nie zachwyci, będzie miesiącem pełnym pochmurnych dni i słabych opadów deszczu. W listopadzie również bez słońca i z niewielkim deszczem. Podobnie grudzień zapowiada się pochmurny i ze słabymi opadami.