Lato powróci na początku jesieni! Bomba ciepła w prognozie pogody. To nie wszystko

Deszcze ustąpią Polakom. IMGW wskazał datę

Trwa ostatni, pełny tydzień września 2026 roku. Prognozy IMGW na ten czas nie wyglądały zbyt optymistycznie. Eksperci wskazywali, że nawet do czwartku (24 września) deszcze zdominują nasz kraj. Na szczęście, jak mawia znane powiedzenie "po burzy zawsze wychodzi słońce". Jest to dobre odzwierciedlenie tego, co zobaczyliśmy w prognozach na zbliżającą się niedzielę. Na południu i południowym wschodzie Polski słońce będzie dominowało, a temperatury maksymalne mogą przekroczyć 20 stopni Celsjusza. Na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie widać za to opadów deszczu. Wiele wskazuje na przyjemną końcówkę weekendu. Jak się okazuje - to początek sygnałów świadczących o tym, że lato jeszcze się nie poddało.

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Zobaczcie prognozy na podstawie modelu ECMWF:

Autor: IMGW / ECMWF/ Materiały prasowe IMGW pokazał wyliczenia modelu ECMWF na nadchodzące dni

Bomba ciepła w dniach 28-30 września. Nowa prognoza

Jak widać na załączonym wyżej obrazku, temperatury maksymalne na poziomie 24-25 stopni Celsjusza objawią się w końcówce września. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Na lato w początkowych fragmentach kalendarzowej jesieni mogą liczyć mieszkańcy i goście:

Szczecina

Wrocławia

Gorzowa Wielkopolskiego

Zielonej Góry

Prognozy średnioterminowe to dobre wieści dla tych, którzy zaplanowali późny urlop na końcówkę września. Z kolei analizy długoterminowe potwierdzają, że 40. tydzień roku ma być względnie ciepły, a później Polaków czeka stopniowe ochłodzenie.

Miejmy nadzieję, że prognozy sprawdzą się przede wszystkim w temacie końcówki września. Codziennie będziemy je sprawdzać w "Super Expressie".

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QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Następne pytanie