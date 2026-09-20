Burze i silny wiatr do 80 km/h to nie wszystko! "Możliwe w całej Polsce"

Najnowsza prognoza pogody na noc z 20/21 września

Już w niedzielę IMGW zaktualizował kolory na mapie z ostrzeżeniami. W całym kraju pojawiły się alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, a na północnym zachodzie Polski ostrzeżenia mają stopień nr 2. W wielu regionach komunikaty będą obowiązywać w nocy z niedzieli na poniedziałek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje:

Przelotne opady deszczu. Burze możliwe zwłaszcza początkowo w całej Polsce z wyjątkiem południa. Suma opadów miejscami na wschodzie i południu do 12 mm, a na północy do 15 mm. Na szczytach Tatr opady deszczu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Wiatr na południowym zachodzie słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, lokalnie na południowym wschodzie do 70 km/h, a nad morzem wiatr dość silny i silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 80 km/h, powodujące zawieje śnieżne. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h.

Temperaturę minimalną od 8 do 13 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, od 5 do 7 stopni Celsjusza.

Polska będzie dziś pod wpływem przemieszczającej się na wschód zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym, związanej z niżem znad północnej Skandynawii. W strefie frontu będą występować przelotne opady deszczu i burze, jednak głównym zagrożeniem będą porywy wiatru mogące… pic.twitter.com/Ati0QpAk1H— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 20, 2026

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada poniedziałek, 21 września

Nieciekawe prognozy na najbliższą noc to dopiero początek. W poniedziałek pogoda wyraźnie da nam do zrozumienia, że zbliża się jesień. Niestety, to będzie bardzo brzydka wersja tego, co kojarzymy z tą porą roku. W całym kraju mogą się pojawić przelotne opady deszczu.

- Burze możliwe w całej Polsce z wyjątkiem południowego zachodu. Suma opadów miejscami we wschodniej połowie kraju do 10 mm. W Tatrach i na Babiej Górze opady śniegu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny porywisty, na północy i zachodzie okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, na wschodzie do 70 km/h, a na wybrzeżu początkowo do 80 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h - wylicza IMGW w prognozie synoptycznej a 21 września.

Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast i okolic:

Kielce - 13°C

Kraków, Katowice, Suwałki, Olsztyn - 14°C

Warszawa, Łódź, Rzeszów, Lublin, Białystok, Opole, Wrocław - 15°C

Toruń, Bydgoszcz, Poznań - 16°C

Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Szczecin - 17°C

Z prognoz kilkudniowych, dostępnych w serwisie IMGW wynika, że pogoda poprawi się dopiero w weekend. Sobota i niedziela (26-27 września) mają być ciepłe i słoneczne. Do tego czasu warto mieć przy sobie parasol i kurtkę przeciwdeszczową.