Sobota jeszcze uratuje pogodę, ale od niedzieli zacznie się dramat. IMGW ostrzega: deszcz, wiatr, burze i… śnieg!

Sobota jeszcze słoneczna

Jak informuje synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, sobota przyniesie dużo pogodnego nieba, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Na zachodzie oraz na Pomorzu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale nie popsują one ogólnego, ciepłego charakteru dnia.

Temperatura wyniesie od 19°C na północy, przez 20–21°C w większości kraju, aż do 24°C na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej – 17–19°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty: na północy do 55 km/h, nad samym morzem nawet do 60 km/h.

Noc z soboty na niedzielę: pierwsze sygnały załamania

W nocy pogoda zacznie się zmieniać. Na południowym wschodzie niebo pozostanie prawie bezchmurne, ale na zachodzie i północy zachmurzenie wzrośnie do dużego. Tam też możliwe będą przelotne opady deszczu.

Temperatura spadnie do 13–14°C w większości kraju, a na północnym zachodzie do 16°C. Na południowym wschodzie możliwe silne zamglenia. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem znów porywy do 60 km/h.

Niedziela: chmury, deszcz, burze i silny wiatr

W niedzielę pogoda wyraźnie się pogorszy. Chmur będzie dużo, a deszcz pojawi się niemal wszędzie – poza południem Małopolski, Podkarpacia i południem Lubelszczyzny. Na zachodzie i północy spadnie nawet do 15 mm deszczu, a nad morzem około 20 mm. Lokalnie możliwe burze.

Temperatura wyniesie od 17°C na północy, około 20°C w centrum, do 25°C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, z porywami do 65 km/h, a nad morzem nawet do 70 km/h. W trakcie burz podmuchy mogą osiągać 80 km/h. Na Śnieżce – aż do 100 km/h.

Noc z niedzieli na poniedziałek: deszcz, burze i… śnieg w górach

Noc przyniesie duże zachmurzenie i kolejne opady. Burze pojawią się zwłaszcza w centrum i będą przesuwać się na wschód. Suma opadów na północy i wschodzie sięgnie 10–15 mm.

Temperatura spadnie do 8–11°C, a w rejonach podgórskich do 5–8°C. Najcieplej nad morzem – 12–13°C. Wysoko w Karpatach możliwe są opady śniegu, co potwierdzają synoptycy IMGW. Wiatr umiarkowany i dość silny, w burzach do 80 km/h. Na Śnieżce ponownie porywy do 100 km/h.

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