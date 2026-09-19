Sobota jeszcze uratuje pogodę, ale od niedzieli zacznie się dramat. IMGW ostrzega: deszcz, wiatr, burze i… śnieg!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-09-19 14:29

Sobota, 19 września będzie ostatnim dniem, kiedy naprawdę poczujemy złotą polską jesień. Dużo słońca, przyjemne temperatury i tylko lokalne, niegroźne opady. Niestety – od niedzieli aura gwałtownie się załamie. Synoptycy IMGW zapowiadają deszcz, silny wiatr, burze, a w górach nawet opady śniegu.

Prognoza pogody
Autor: Shutterstock

Sobota jeszcze słoneczna

Jak informuje synoptyk IMGW Michał Kowalczuk, sobota przyniesie dużo pogodnego nieba, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Na zachodzie oraz na Pomorzu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale nie popsują one ogólnego, ciepłego charakteru dnia.

Temperatura wyniesie od 19°C na północy, przez 20–21°C w większości kraju, aż do 24°C na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej – 17–19°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty: na północy do 55 km/h, nad samym morzem nawet do 60 km/h.

Noc z soboty na niedzielę: pierwsze sygnały załamania

W nocy pogoda zacznie się zmieniać. Na południowym wschodzie niebo pozostanie prawie bezchmurne, ale na zachodzie i północy zachmurzenie wzrośnie do dużego. Tam też możliwe będą przelotne opady deszczu.

Temperatura spadnie do 13–14°C w większości kraju, a na północnym zachodzie do 16°C. Na południowym wschodzie możliwe silne zamglenia. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem znów porywy do 60 km/h.

Polecany artykuł:

Niedziela: chmury, deszcz, burze i silny wiatr

W niedzielę pogoda wyraźnie się pogorszy. Chmur będzie dużo, a deszcz pojawi się niemal wszędzie – poza południem Małopolski, Podkarpacia i południem Lubelszczyzny. Na zachodzie i północy spadnie nawet do 15 mm deszczu, a nad morzem około 20 mm. Lokalnie możliwe burze.

Temperatura wyniesie od 17°C na północy, około 20°C w centrum, do 25°C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, z porywami do 65 km/h, a nad morzem nawet do 70 km/h. W trakcie burz podmuchy mogą osiągać 80 km/h. Na Śnieżce – aż do 100 km/h.

Noc z niedzieli na poniedziałek: deszcz, burze i… śnieg w górach

Noc przyniesie duże zachmurzenie i kolejne opady. Burze pojawią się zwłaszcza w centrum i będą przesuwać się na wschód. Suma opadów na północy i wschodzie sięgnie 10–15 mm.

Temperatura spadnie do 8–11°C, a w rejonach podgórskich do 5–8°C. Najcieplej nad morzem – 12–13°C. Wysoko w Karpatach możliwe są opady śniegu, co potwierdzają synoptycy IMGW. Wiatr umiarkowany i dość silny, w burzach do 80 km/h. Na Śnieżce ponownie porywy do 100 km/h.

QUIZ: O pogodzie wiesz już wszystko? Sprawdź swoją wiedzę!
Pytanie 1 z 10
Z której z tych chmur nie spadnie deszcz?
Polska złota jesień
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZA POGODY
POGODA
DESZCZ
BURZE
ŚNIEG