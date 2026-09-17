Potężne załamanie pogody kwestią godzin! Ulewne deszcze to nie wszystko. Ten dzień będzie najgorszy

Nowa prognoza pogody na piątek, 18 września

IMGW zaktualizował prognozę synoptyczną na najbliższe godziny. Piątek (18 września) nie wygląda przesadnie optymistycznie. - Rano na południu i wschodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 100 m, w zasięgu ich występowania przejściowo zachmurzenie całkowite. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm na wybrzeżu - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 60 km/h. Niestety, jest to zaledwie zapowiedź tego, co nas czeka w trakcie weekendu. O ile jego początek będzie jeszcze względnie przyjemny, to już niedziela rysuje się w szarych barwach. Trzeba się przygotować na dynamiczne zmiany.

Przyjemna sobota i załamanie pogody w niedzielę

Prognozy IMGW na sobotę (19 września) wyglądają nieco lepiej od tych, dotyczących piątku. Na przeważającym obszarze Polski temperatury maksymalne dobiją do 20-21 stopni Celsjusza, a opady deszczu będą sporadyczne. Kolejne godziny to już zupełnie inna historia, o czym pisze Michał Kołodziejczyk, pasjonat z serwisu fanipogody.pl.

- W niedzielę od godzin porannych do Polski Zachodniej i na północ kraju wkroczy strefa opadów deszczu związana z frontem atmosferycznym. Opady lokalnie będą w niedzielę bardzo intensywne. Co więcej, z każdą godziną strefa opadów obejmowała będzie coraz większy obszar naszego kraju. Do wieczora padać może już praktycznie w całej Polsce - wskazuje Kołodziejczyk, który przeanalizował specjalistyczne modele.

Lokalnie wiatr może powiać z prędkością do 70 km/h. Jeżeli są jakieś dobre wieści, związane z prognozą na niedzielę, to dotyczą one południowo wschodnich rejonów naszego kraju. Na Podkarpaciu, w Małopolsce, Śląsku i w województwie świętokrzyskim termometry mogą pokazać 23-24 stopnie Celsjusza.

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