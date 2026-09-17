Potężne załamanie pogody kwestią godzin! Ulewne deszcze to nie wszystko. Ten dzień będzie najgorszy

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-17 14:47

"Czasem słońce, czasem deszcz" - tytułem legendarnego filmu można zilustrować prognozę pogody na piątek (18 września) dla Polski. Niestety, dużo gorzej wygląda końcówka weekendu. Eksperci od pogody wskazują na ulewne deszcze i silny wiatr w naszym kraju. Sprawdź, jakie warunki będą towarzyszyć Polakom w najbliższych godzinach

Ludzie pod parasolem na mokrej ulicy podczas deszczu. O załamaniu pogody w weekend przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Ulewne deszcze w prognozie pogody / zdjęcie ilustracyjne

Nowa prognoza pogody na piątek, 18 września

IMGW zaktualizował prognozę synoptyczną na najbliższe godziny. Piątek (18 września) nie wygląda przesadnie optymistycznie. - Rano na południu i wschodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 100 m, w zasięgu ich występowania przejściowo zachmurzenie całkowite. Na północy i zachodzie przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm na wybrzeżu - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 60 km/h. Niestety, jest to zaledwie zapowiedź tego, co nas czeka w trakcie weekendu. O ile jego początek będzie jeszcze względnie przyjemny, to już niedziela rysuje się w szarych barwach. Trzeba się przygotować na dynamiczne zmiany.

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Prognozy IMGW na sobotę (19 września) wyglądają nieco lepiej od tych, dotyczących piątku. Na przeważającym obszarze Polski temperatury maksymalne dobiją do 20-21 stopni Celsjusza, a opady deszczu będą sporadyczne. Kolejne godziny to już zupełnie inna historia, o czym pisze Michał Kołodziejczyk, pasjonat z serwisu fanipogody.pl.

- W niedzielę od godzin porannych do Polski Zachodniej i na północ kraju wkroczy strefa opadów deszczu związana z frontem atmosferycznym. Opady lokalnie będą w niedzielę bardzo intensywne. Co więcej, z każdą godziną strefa opadów obejmowała będzie coraz większy obszar naszego kraju. Do wieczora padać może już praktycznie w całej Polsce - wskazuje Kołodziejczyk, który przeanalizował specjalistyczne modele.

Lokalnie wiatr może powiać z prędkością do 70 km/h. Jeżeli są jakieś dobre wieści, związane z prognozą na niedzielę, to dotyczą one południowo wschodnich rejonów naszego kraju. Na Podkarpaciu, w Małopolsce, Śląsku i w województwie świętokrzyskim termometry mogą pokazać 23-24 stopnie Celsjusza.

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