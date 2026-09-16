Nadchodzi deszcz, a na większe przejaśnienia mogą liczyć tylko tutaj. To już pewne

W czwartek, 17 września, prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu w większości kraju, a więcej przejaśnień spodziewanych jest głównie na północnym zachodzie.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 16°C do 19°C, lokalnie na południowym wschodzie do 22°C, przy słabym i umiarkowanym wietrze.

Noc z czwartku na piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, z lokalnymi opadami na południowym wschodzie i północy, a także mgły ograniczające widzialność.

Prognoza IMGW na 17.09.2026

Jak wynika z informacji przekazanych przez synoptyków z IMGW, w czwartek 17 września zachmurzenie w dzień będzie duże z większymi przejaśnieniami. Eksperci zaznaczają, że więcej przejaśnień prognozuje się głównie w północno-zachodniej części kraju, natomiast przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie również opady „o charakterze ciągłym”.

Prognozowana suma opadów, od Podlasia po Lubelszczyznę, miejscami około 10 mm, na Podkarpaciu i w Małopolsce do 15 mm – informuje IMGW.

W dzień na termometrach do do 22°C.

Temperatura maksymalna w dzień na przeważającym obszarze kraju od 16°C do 19°C, tylko na krańcach południowo wschodnich nieco cieplej, od 20°C do 22°C – czytamy.

Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich. W Sudetach porywy około 55 km/h.

Noc z czwartku na piątek 17/18 września

Eksperci informują, że w nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie i północy kraju okresami duże i tam miejscami opady deszczu.

W drugiej części nocy miejscami mgły, ograniczające widzialność do około 100 m, głównie na południowym wschodzie Polski – przestrzega IMGW.

Temperatura minimalna od 7°C do 11°C, nad morzem około 13°C; chłodniej w rejonach podgórskich, około 5°C. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.