Załamanie pogody jest już pewne! Niebo zakryją ciemne chmury. To dopiero początek

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-15 15:00

IMGW zaktualizował synoptyczną prognozę pogody na środę (16 września 2026 r.) dla Polski. Z wtorkowych, przyjemnych warunków niewiele zostanie. Trzeba się przygotować na deszcze i możliwe burze. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i gdzie warunki atmosferyczne najbardziej dadzą w kość mieszkańcom.

Piorun na ciemnym, burzowym niebie nad sylwetką lasu. O załamaniu pogody w Polsce przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Opady deszczu i możliwe burze w nowej prognozie pogody dla Polski / zdjęcie ilustracyjne

Nowa prognoza na noc z 15/16 września dla Polski

W wielu rejonach Polski wtorek jest przyjemny i ciepły. Prognozy na środę nie są już tak optymistyczne. Na noc z 15 na 16 września Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada:

  • Nad ranem na zachodzie województwa zachodniopomorskiego przelotne opady deszczu. Na wschodzie kraju miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów.
  • Wiatr słaby, miejscami umiarkowany. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.
  • Temperaturę minimalną na wschodzie kraju od 7 do 10 stopni, cieplej na północnym zachodzie oraz krańcach zachodnich od 13 do 16 stopni. Chłodniej ma być miejscami w rejonach podgórskich od 4 do 7 stopni Celsjusza

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Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada środę, 16 września

We wtorek najładniejszą pogodę notujemy na zachodzie Polski. Tymczasem to właśnie tam w środku tygodnia ma być... najgorzej! Z prognozy synoptycznej na 16 września wynika, że letnie warunki będą odczuwać mieszkańcy i goście południowych i wschodnich rejonów naszego kraju. 

- W ciągu dnia na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, tam rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami pojawią się burze - głównie na południowym zachodzie. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do około 20 mm - wylicza IMGW w prognozie na środę.

Temperatury maksymalne od 18-19 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do nawet 26 na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Bardzo ciepło będzie też w okolicach Warszawy, Lublina i Łodzi. 

Powyższe prognozy to zaledwie początek tego, co czeka Polaków w drugiej połowie września. Na początku przyszłego tygodnia deszcze i ochłodzenie obejmą cały kraj. Szczegóły na mapie z wizualizacją od IMGW, którą zamieszczamy poniżej:

Pogoda na 21 września - wizualizacja z serwisu IMGW
Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na 21 września - wizualizacja z serwisu IMGW
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