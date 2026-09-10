Taka ma być pogoda w październiku! Czerwony i zielony kolor w 7 województwach

Pogoda na październik 2026

IMGW na bieżąco aktualizuje prognozy długoterminowe na kolejne tygodnie. Polacy mogą dzięki temu sprawdzić, w jakim kierunku zmierzają trendy pogodowe. Ciekawie wyglądają analizy, poświęcone październikowi 2026 roku. Na północy, w centrum i na wschodzie kraju prognozowane są temperatury i opady, mieszczące się w w zakresie normy wieloletniej z lat 1991–2020. Inaczej sytuacja ma być wyglądać na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Wielkopolsce, Małopolsce, na Podkarpaciu, Opolszczyźnie i w województwie lubuskim.

- Na południu temperatura możliwa powyżej normy wieloletniej. Na przeważającym obszarze Polski miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej. Na południowym zachodzie - od Wielkopolski po Opolszczyznę - suma opadów możliwa powyżej normy - przekazuje IMGW w eksperymentalnej prognozie na październik 2026 roku.

Pasjonat z serwisu fanipogody.pl Arkadiusz Wójtowicz dodaje, że w październiku możliwe jest pełne spektrum jesiennych warunków - słoneczne dni, mgły, deszcze, burze, silny wiatr oraz okresowe przymrozki. Są też dobre wieści! - Wpływ antycyklonu powinien zapewnić przewagę spokojnych oraz suchych dni - pisze Wójtowicz.

Nasza redakcja będzie śledzić aktualizacje pogodowych trendów.

Połowa września ciepła, ale również deszczowa

W najbliższych dniach pojawi się sporo jesiennych akcentów. Prognozy na 11-15 września wskazują na temperatury maksymalne 14 do 24 stopni i konkretną porcję opadów deszczu. Najcieplej ma być 13 i 15 września na południu i zachodzie kraju. Wygląda na to, że warunki atmosferyczne mogą się zmieniać z dnia na dzień. Pisaliśmy o tym m.in. w tym artykule.

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Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda na październik 2026 - opracowanie eksperymentalnej prognozy przez IMGW