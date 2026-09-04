Burze i deszcze nie odpuszczą Polakom. Zaznaczyli czerwone pioruny w 6 województwach

Deszcze w najnowszej prognozie pogody dla Polski

Pierwszy weekend września 2026 roku nie wygląda korzystnie, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Jesień coraz mocniej puka do bram Polski i to widać m.in. w prognozach na noc z 4 na 5 września. IMGW zapowiada:

Przelotne opady deszczu i miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie trwania zjawisk burzowych około 15 mm.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem i początkowo na wschodzie kraju dość silny i silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach i w czasie burz do 80 km/h. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru około 70 km/h, w Tatrach do 90 km/h, w Sudetach do 110 km/h.

Temperaturę minimalną od 13 do 16 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami w kotlinach górskich około 11°C. Cieplej ma być na południowym wschodzie - do 17 stopni.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada 5 września

Wiemy już, że pogoda może zmącić weekendowe plany. Przyjemny warunki odnotujemy jedynie na południu kraju. Poza tym trzeba się przygotować na pluchę i szarzyznę.

- Przelotne opady deszczu, na północy kraju lokalnie burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami około 15 mm. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, nad morzem i okresami na północy silny, od 40 km/h do 50 km/h, zachodni. Na południu kraju w porywach do 60 km/h, w centrum około 70 km/h a na północy i nad morzem do nawet 80 km - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 5 września.

Na poniższej mapie widać, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej spodziewa się akcentów burzowych nawet w 6 województwach!

Autor: IMGW/ Materiały prasowe IMGW zapowiada 5 września

Na załączonym obrazku widać również, że temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 22 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. W poszukiwaniu letnich akcentów trzeba się zatem udać na południe kraju.

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