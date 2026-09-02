Deszcz a nawet burze, ale to nie wszystko. To już pewne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje na czwartek, 3 września 2026, umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami, zwłaszcza na Pomorzu, gdzie suma opadów może wynieść do 15 mm.

Temperatury w dzień wyniosą od 20 do 23°C na większości obszaru kraju, a rano na wschodzie i południowym wschodzie mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Noc z czwartku na piątek przyniesie dalsze opady deszczu i burze na wybrzeżu; wiatr będzie porywisty, nad morzem dość silny do 60 km/h, a w Sudetach porywy mogą osiągnąć 70 km/h.

Pogoda na czwartek 3 września

Początek września przyniósł mieszankę pogodową – upały mieszały się z burzami, a słońce z chmurami. Jaka pogoda będzie w czwartek? Jak podaje IMGW, zachmurzenie w dzień będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na Pomorzu również lokalnie burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do około 15 mm.

Eksperci przestrzegają przed porannymi mgłami.

Rano na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów – czytamy.

Będzie ciepło, ale już bez upału. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20°C do 23°C, tylko nad morzem, na Podhalu oraz Suwalszczyźnie około 19°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, nad morzem dość silny, zachodni. W czasie burz na wybrzeżu porywy wiatru do 55 km/h.

Noc z czwartku na piątek 3.09/4.09

Noc z czwartku na piątek 3.09/4.09 przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.

Miejscami przelotne opady deszczu, na wybrzeżu możliwe burze, w trakcie których prognozowana suma opadów do około 15 mm – podaje IMGW.

Temperatura minimalna od 10°C na Podhalu i 11°C na Suwalszczyźnie, około 14°C w centrum do 17°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach, również w czasie burz, do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, nad ranem na szczytach Tatr do 60 km/h.