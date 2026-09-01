Zapowiadają piekielne uderzenie gorąca! Temperatury oszaleją również w Polsce

44 stopnie w Europie. Nowa prognoza pogody na wrzesień

Tropikalny upał we wrześniu - tak w skrócie można podsumować nowe prognozy dla Hiszpanii. Model ECMWF, którego wyliczenia przeanalizowano w serwisie polskieradio24.pl pokazuje nawet 44 stopnie w Kordobie. Takie wartości termometry mogą pokazać już w najbliższy piątek (4 września 2026 r.). Temperatury powyżej 40 stopni przeżyją także mieszkańcy Sewilli. Po zmroku trzeba się będzie liczyć z tzw. tropikalnymi nocami.

Pozostaje pytanie, czy z afrykańskie upały grożą Polakom? Tak źle jak w Hiszpanii nie będzie, ale wrzesień z pewnością pokaże gorące oblicze. Mamy potwierdzenie prognoz długoterminowych, które już kilka tygodni temu wskazywały na ciepły miesiąc.

Upały 7 i 9 września? Konkretna prognoza pogody dla Polski

Jak już wspominaliśmy wyżej, bardzo wysokie temperatury odnotujemy w Polsce, a zwłaszcza na południu kraju. Przynajmniej do 6 września nie ma szans na upał, ale wszystko zmieni się w poniedziałek (7 września 2026 r.). Na Podkarpaciu termometry mogą pokazać 30 stopni. Dwa dni później upały przewidywane są dla województw:

podkarpackiego

małopolskiego

śląskiego

opolskiego

świętokrzyskiego

Model ECMWF wyraźnie wskazuje na temperatury maksymalne na poziomie 32 stopni. Jeśli ktoś chce uniknąć temperatur rodem ze środka lata, to powinien wyjechać na północ. Tam termometry nie powinny pokazać więcej niż 23 stopni.

Codziennie będziemy odświeżać prognozy i sprawdzać, czy utrzymują się w nich czerwone kolory, oznaczające rychłe nadejście upałów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa czeka nas gorący tydzień.

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