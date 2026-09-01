Zapowiadają piekielne uderzenie gorąca! Temperatury oszaleją również w Polsce

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-09-01 12:12

44 stopni we wrześniu to bardzo prawdopodobny scenariusz dla Europy. Upały dotrą również do Polski. Wielbiciele wysokich temperatur będą zadowoleni. Wszyscy powinni się przygotować na uderzenie gorąca z bardzo wysokimi temperaturami. Szczegóły nowej prognozy pogody opisujemy w poniższym materiale na se.pl.

Kuria wodna na słonecznym rynku w Białymstoku. O nadchodzących upałach we wrześniu przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Tomasz Matuszkiewicz / Super Express Upały powracają do Polski. Będzie trzeba poszukać sposobów na ochłodzenie

44 stopnie w Europie. Nowa prognoza pogody na wrzesień

Tropikalny upał we wrześniu - tak w skrócie można podsumować nowe prognozy dla Hiszpanii. Model ECMWF, którego wyliczenia przeanalizowano w serwisie polskieradio24.pl pokazuje nawet 44 stopnie w Kordobie. Takie wartości termometry mogą pokazać już w najbliższy piątek (4 września 2026 r.). Temperatury powyżej 40 stopni przeżyją także mieszkańcy Sewilli. Po zmroku trzeba się będzie liczyć z tzw. tropikalnymi nocami.

Pozostaje pytanie, czy z afrykańskie upały grożą Polakom? Tak źle jak w Hiszpanii nie będzie, ale wrzesień z pewnością pokaże gorące oblicze. Mamy potwierdzenie prognoz długoterminowych, które już kilka tygodni temu wskazywały na ciepły miesiąc.

Polecany artykuł:

Upały 7 i 9 września? Konkretna prognoza pogody dla Polski

Jak już wspominaliśmy wyżej, bardzo wysokie temperatury odnotujemy w Polsce, a zwłaszcza na południu kraju. Przynajmniej do 6 września nie ma szans na upał, ale wszystko zmieni się w poniedziałek (7 września 2026 r.). Na Podkarpaciu termometry mogą pokazać 30 stopni. Dwa dni później upały przewidywane są dla województw:

  • podkarpackiego
  • małopolskiego
  • śląskiego
  • opolskiego
  • świętokrzyskiego

Model ECMWF wyraźnie wskazuje na temperatury maksymalne na poziomie 32 stopni. Jeśli ktoś chce uniknąć temperatur rodem ze środka lata, to powinien wyjechać na północ. Tam termometry nie powinny pokazać więcej niż 23 stopni.

Codziennie będziemy odświeżać prognozy i sprawdzać, czy utrzymują się w nich czerwone kolory, oznaczające rychłe nadejście upałów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa czeka nas gorący tydzień. 

Rozwiąż quiz o pogodzie: Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha

QUIZ. Znasz się na pogodzie? Co to są hektopaskale? Zgarnij komplet i zapewnij sobie pogodę ducha
Pytanie 1 z 10
W jakim kierunku wieje halny?
UPAŁY DOSKWIERAJĄ OCZKOSIOWI!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TROPIKALNE UPAŁY
POGODA W POLSCE