Zapowiadają załamanie pogody z burzami i 20 mm deszczu! To już pewne

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Sierpień 2026 roku przyniósł sporo opadów deszczu i niespokojną pogodę w naszym kraju. Swoistym podsumowaniem będzie ostatni dzień tego miesiąca. Na noc z 30 na 31 sierpnia IMGW zapowiada:

Na północy oraz nad ranem na zachodzie kraju przelotne opady deszczu, a na północy początkowo możliwe zanikające burze. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h. W czasie burz wiatr porywisty. Miejscami silne zamglenia.

Temperaturę minimalną od 12 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu do 17 stopni Celsjusza na wybrzeżu. Chłodniej w kotlinach karpackich około 9°C.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada 31 sierpnia

Początek tygodnia nie będzie spokojny. W wielu rejonach przydadzą się parasole, a niebo zakryją ciemniejsze chmury.

- Przelotne opady deszczu, miejscami burze, na południowym wschodzie kraju z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20 mm. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, a na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie do 85 km/h - wylicza IMGW w prognozie na 31 sierpnia.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 22 stopni Celsjusza na Podlasiu, do nawet 30 na Podkarpaciu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może kontynuować ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami.

Prognozę na najbliższe godziny zakończymy czymś pozytywnym. Wszystko wskazuje na to, że poniedziałek będzie najmniej spokojnym dniem tego tygodnia. Już od wtorku powinniśmy notować poprawę pogody. Opady deszczu nadal będą się pojawiać, ale akcentów burzowych powinno być mniej. W prognozach długoterminowych wrzesień wygląda na bardzo ciepły. Analizy meteorologiczne będziemy aktualizować w "Super Expressie".

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