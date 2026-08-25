Jeden dzień oddechu, a potem załamanie pogody! Burze z gradem i deszcze uderzą mocno

Jeden dzień bez deszczu w prognozie pogody

24 sierpnia pisaliśmy w pogodowym oddziale "Super Expressu", że czwartek (27 sierpnia) będzie dniem wolnym od opadów deszczu w naszym kraju. Eksperci z IMGW i specjaliści od pogody z innych serwisów są zgodni - aktualizacje nie przyniosły zmian w prognozach. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni Celsjusza na północy do nawet 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wszystko wskazuje na to, że to będzie najprzyjemniejszy dzień ostatniego pełnego tygodnia sierpnia. Niestety, na horyzoncie widać kolejne załamanie pogody, które popsuje weekendowe plany.

IMGW: Powrót burz i deszczów już w piątek. Weekend pełen niebezpiecznych zjawisk

Najnowsza prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wygląda optymistycznie, jeśli chodzi o 28 i 29 sierpnia. - W ciągu dnia na zachodzie kraju przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z gradem - to fragment prognozy 5-dniowej, dotyczący piątku.

Jeszcze gorzej wygląda prognoza na sobotę. Na mapie IMGW pojawiły się prognozowane burze w województwach:

podkarpackim

małopolskim

śląskim

opolskim

świętokrzyskim

lubelskim

pomorskim

warmińsko-mazurskim

zachodniopomorskim

IMGW donosi, że postępujące od zachodu przelotne deszcze i burze będą połączone z gradem. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach - burzom będą towarzyszyć silniejsze podmuchy wiatru z prędkością do 70 km/h.

Nie tylko burze! Prognoza ostrzeżeń Instytutu

W prognozie ostrzeżeń, dostępnej na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzimy alerty burzowe pierwszego stopnia. Pod koniec tygodnia powinny się takowe pojawić w zachodnich województwach. To jednak nie wszystko!

IMGW sugeruje powrót upałów. 28 sierpnia temperatury maksymalne w Małopolsce, na Śląsku i Dolnym Śląsku mogą "dobić" do 30 stopni Celsjusza. Gorąco będzie również na Podkarpaciu i w województwie lubuskim. Fani wysokich temperatur powinni udać się w te rejony

Autor: IMGW/ Materiały prasowe IMGW pokazał nową prognozę pogody na 29 sierpnia

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