To już pewne! Weekend kompletnie zrujnowany w całej Polsce. Tylko spójrzcie na pomarańczowy kolor

Nowe ostrzeżenia IMGW dla Polski. Aktualizacja z 21 sierpnia

Intensywne opady deszczu, burze, silny deszcz z burzami i silny wiatr - takie ostrzeżenia drugiego stopnia będą obowiązywały w najbliższych godzinach w Polsce.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie dla Warszawy, który wchodzi w życie 22 sierpnia o 2:00, a wygasa 5 godzin później (możliwe aktualizacje). Zobaczcie, jak po godzinie 14:00 wyglądała mapa alertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej:

Autor: IMGW / zrzut ekranu/ Materiały prasowe Alerty IMGW - stan na 21 sierpnia, 14:20

Trzeba się przygotować na wyjątkowo niespokojną noc. Ci którzy muszą wyjść z domu, powinni zachować ostrożność. Warto też zabezpieczyć cenne rzeczy. Jak to wygląda w prognozie ogólnopolskiej?

- Opady deszczu, na południu, w centrum i na wschodzie także burze, lokalnie możliwy grad. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmię i wschodnie Pomorze opady o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym i tu suma opadów wyniesie od 30 mm do 45 mm, miejscami około 60 mm. Na pozostałym obszarze kraju opady do 20 mm, jedynie na krańcach północno-zachodnich oraz południowo-wschodnich kraju opad do około 5 mm. Lokalnie porywy wiatru do 110 km/h - wylicza IMGW w prognozie na noc z 21 na 22 sierpnia.

Weekend zrujnowany przez pogodę

Sobotni dzień nie przyniesie zmiany o 180 stopni. Eksperci z IMGW wskazali, gdzie sytuacja będzie najtrudniejsza. Na północnym wschodzie kraju pojawi się strefa opadów deszczu o umiarkowanym i silnym natężeniu, odsuwająca się po południu poza północne granice kraju.

- Prognozowana wysokość opadów na tym obszarze od 15 mm do 30 mm. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich bez opadów. Prognozowana wysokość opadów w burzach do około 20 mm - alarmuje IMGW, który z pewnością zaktualizuje swoje alerty.

W niedzielę największe prawdopodobieństwo burz i opadów jest prognozowane dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Opady mogą się pojawić w północnej, centralnej, północno wschodniej i zachodniej Polsce. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".