Fatalna pogoda zostanie na dłużej. Pokazali to na mapie Polski

Najnowsza prognoza pogody dla Polski. IMGW zapowiada 20 sierpnia

Patrząc na prognozę na końcówkę sierpnia można odnieść wrażenie, że jesień już dotarła do Polski. Lokalnie temperatury nadal będą bardzo wysokie, ale w analizach synoptyków dominują opady deszczu. Nie inaczej jest w prognozie IMGW na 20 sierpnia.

- W ciągu dnia przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w południowej połowie kraju miejscami do około 30 mm - przekazują eksperci Instytutu.

Najgorzej ma być w województwach:

dolnośląskim

wielkopolskim

lubuskim

We wspominanych rejonach, przynajmniej do godziny 8:00, obowiązywać będą pomarańczowe alerty (ostrzeżenie drugiego stopnia) od IMGW. Ostrzeżeniami pierwszego stopnia objęte zostały częściowo województwa: mazowieckie, łódzkie i śląskie. Zalecamy śledzenie komunikatów i zwracanie uwagi bliskim na niebezpieczeństwa, związane z pogodą.

Co więcej - w Małopolsce i na Podkarpaciu temperatury mogą przekroczyć magiczną barierę 30 stopni Celsjusza. Z tego powodu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami.

Brzydka pogoda zostanie dłużej

Mapa naszego kraju, na której Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazuje swoje prognozy, nie zostawia złudzeń. Przynajmniej do 25 sierpnia, Polacy będą się mierzyć z opadami deszczu i temperaturami maksymalnymi od 20 do 23 stopni Celsjusza. Tylko 20 i 21 sierpnia jest szansa na wartości powyżej 25 stopni.

Dopiero 27 sierpnia prognozowany jest odpoczynek od deszczu na przeważającym obszarze kraju. Na późne wakacje warto się wybrać we wrześniu. Prognozy długoterminowe zakładają ciepły miesiąc na terenie całego kraju. Pozostaje wierzyć, że te analizy się potwierdzą, a końcówka sierpnia jednak będzie łagodniejsza od tej, którą zapowiadają synoptycy.

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