Kolejna porcja deszczu i punktowe burze! Po gorącym lecie nie ma śladu

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-17 15:50

W nowej prognozie pogody na wtorek (18 sierpnia), przekazanej przez IMGW widać kolejne deszcze, które popsują nastroje Polakom. Synoptycy zapowiadają również punktowe burze i temperatury maksymalne od 16 do 21 stopni. Sprawdź, jaka będzie jutro pogoda i co nas czeka w poszczególnych regionach.

Osoba z czarnym parasolem idzie w strugach deszczu. O prognozie pogody na wtorek przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Sporo opadów deszczu w prognozie pogody

Nowa prognoza pogody dla Polski

Druga połowa sierpnia nie zaczęła się dobrze pod względem pogodowym. W prognozach IMGW dominują deszcze i inne nieprzyjemne zjawiska atmosferyczne. Na noc z 17 na 18 sierpnia, synoptycy z Instytutu zapowiadają:

  • Miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie, wschodzie oraz w centrum również burze. We wschodniej połowie kraju suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm, dodatkowo w pasie od Śląska i Małopolski przez Ziemię Łódzką i Ziemię Świętokrzyską po Mazowsze, Podlasie i północną Lubelszczyznę od 20 mm do 40 mm, a lokalnie na Mazowszu i Podlasiu do około 60 mm.
  • W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, a początkowo możliwe porywy do około 90 km/h!
  • Temperatura minimalna od 12 do 15°C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, około 10 stopni Celsjusza.

Polecany artykuł:

Uderzenie gorąca, a potem nagłe załamanie pogody! Wszystko zmieni się w mgnieni…

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada wtorek, 18 sierpnia

Zapomnijcie o upałach, krótkich spodenkach i sandałach! 18 sierpnia warunki będą zdecydowanie bardziej przypominać jesienną porę roku. - Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również punktowe burze. Prognozowana suma opadów deszczu na północnym wschodzie kraju od 10 mm do 20 mm - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na wtorek.

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz przewidywane jest dla Podlasia. W czasie burz wiatr może powiać z prędkością do 65 km/h. Temperatura maksymalna na poziomie od 16 stopni w rejonach podgórskich, do 21 na Dolnym Śląsku, w Kujawsko-Pomorskiem i w województwie lubuskim. W okolicach Warszawy termometry pokażą do 19 stopni.

Na wyraźną zwyżkę temperatur przyjdzie nam poczekać przynajmniej do 20 sierpnia. Niestety, deszcze i burze najpewniej zostaną z Polakami do końca tygodnia.

Największy na Świecie pomnik Matki Boskiej uroczyscie otwarty
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA NA WTOREK
PROGNOZA IMGW