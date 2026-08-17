Kolejna porcja deszczu i punktowe burze! Po gorącym lecie nie ma śladu

Nowa prognoza pogody dla Polski

Druga połowa sierpnia nie zaczęła się dobrze pod względem pogodowym. W prognozach IMGW dominują deszcze i inne nieprzyjemne zjawiska atmosferyczne. Na noc z 17 na 18 sierpnia, synoptycy z Instytutu zapowiadają:

Miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie, wschodzie oraz w centrum również burze. We wschodniej połowie kraju suma opadów deszczu od 10 mm do 20 mm, dodatkowo w pasie od Śląska i Małopolski przez Ziemię Łódzką i Ziemię Świętokrzyską po Mazowsze, Podlasie i północną Lubelszczyznę od 20 mm do 40 mm, a lokalnie na Mazowszu i Podlasiu do około 60 mm.

W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, a początkowo możliwe porywy do około 90 km/h!

Temperatura minimalna od 12 do 15°C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, około 10 stopni Celsjusza.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada wtorek, 18 sierpnia

Zapomnijcie o upałach, krótkich spodenkach i sandałach! 18 sierpnia warunki będą zdecydowanie bardziej przypominać jesienną porę roku. - Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również punktowe burze. Prognozowana suma opadów deszczu na północnym wschodzie kraju od 10 mm do 20 mm - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na wtorek.

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz przewidywane jest dla Podlasia. W czasie burz wiatr może powiać z prędkością do 65 km/h. Temperatura maksymalna na poziomie od 16 stopni w rejonach podgórskich, do 21 na Dolnym Śląsku, w Kujawsko-Pomorskiem i w województwie lubuskim. W okolicach Warszawy termometry pokażą do 19 stopni.

Na wyraźną zwyżkę temperatur przyjdzie nam poczekać przynajmniej do 20 sierpnia. Niestety, deszcze i burze najpewniej zostaną z Polakami do końca tygodnia.