Taka będzie pogoda we wrześniu! Już pierwszego dnia zrobimy duże oczy

Sierpień pełen pogodowych zawirowań
W teorii Polacy powinni obecnie cieszyć się pięknym latem. W kalendarzu panuje powszechnie uwielbiana pora roku. Niestety, rzeczywistość pogodowa to regularne starcia burz z upałami. Kolejna porcja tropikalnych warunków czeka na naszych rodaków w weekend (15-16 sierpnia 2026 roku). Na zachodzie termometry mogą pokazać nawet 35 stopni. Tymczasem już w poniedziałek... konkretne ochłodzenie.
Model ECMWF i mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że na południu kraju zobaczymy od 21 do 25 stopni, a niebo zakryją chmury. Na tym nie koniec, ponieważ burze mogą zmącić spokój mieszkańców i gości Podkarpacia, Lubelszczyzny, Śląska, Małopolski i Opolszczyzny. Z prognoz średnioterminowych wynika, że końcówka miesiąca będzie gorąca.
Prognoza długoterminowa na wrzesień 2026
Pozostaje pytanie co z tymi, którzy zaplanowali późne wakacje na 9. miesiąc roku? Prognozy długoterminowe są obarczone pewnym ryzykiem, ale widać już w nich pewien zarys tego, co nas czeka we wrześniu. Zadowoleni będą przede wszystkim wielbiciele wysokich temperatur.
- Na terenie całej Polski średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991–2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej - wskazują eksperci z IMGW w prognozie długoterminowej. Model ECMWF pokazuje bardzo ciepły początek miesiąca na południu i południowym wschodzie kraju.
Pierwsze godziny września nie wyglądają jednak optymistycznie. Mapy cenionego serwisu pogoda.interia.pl wskazują na burze w województwach:
- podkarpackim
- dolnośląskim
- świętokrzyskim
- łódzkim
- wielkopolskim
- mazowieckim
- lubuskim
- kujawsko-pomorskim
Eksperci wyżej wspominanego portalu wskazują, że sytuacja pogodowa uspokoi się dopiero pod koniec pierwszego tygodnia września. Aktualizacje w prognozach będziemy omawiać codziennie w "Super Expressie".