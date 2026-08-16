Taka będzie pogoda we wrześniu! Już pierwszego dnia zrobimy duże oczy

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-16 11:05

Czy pogoda zaskoczy nas we wrześniu 2026 roku? Takie pytania nie dziwą, ponieważ sierpień jest pełen pogodowych zawirowań. W analizach długoterminowych zaskakuje zwłaszcza sam początek miesiąca. Wszyscy ci, którzy zaplanowali sobie późne wakacje, będą musieli się zastanowić, czy warto ryzykować.

Ciemne, gęste chmury burzowe nad rozległym polem. O prognozach pogody na wrzesień przeczytasz na SE Pogoda.
Autor: Unsplash.com Ciemne chmury na niebie. Co z prognozą pogody na wrzesień?

Sierpień pełen pogodowych zawirowań

W teorii Polacy powinni obecnie cieszyć się pięknym latem. W kalendarzu panuje powszechnie uwielbiana pora roku. Niestety, rzeczywistość pogodowa to regularne starcia burz z upałami. Kolejna porcja tropikalnych warunków czeka na naszych rodaków w weekend (15-16 sierpnia 2026 roku). Na zachodzie termometry mogą pokazać nawet 35 stopni. Tymczasem już w poniedziałek... konkretne ochłodzenie.

Model ECMWF i mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że na południu kraju zobaczymy od 21 do 25 stopni, a niebo zakryją chmury. Na tym nie koniec, ponieważ burze mogą zmącić spokój mieszkańców i gości Podkarpacia, Lubelszczyzny, Śląska, Małopolski i Opolszczyzny. Z prognoz średnioterminowych wynika, że końcówka miesiąca będzie gorąca. 

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Prognoza długoterminowa na wrzesień 2026

Pozostaje pytanie co z tymi, którzy zaplanowali późne wakacje na 9. miesiąc roku? Prognozy długoterminowe są obarczone pewnym ryzykiem, ale widać już w nich pewien zarys tego, co nas czeka we wrześniu. Zadowoleni będą przede wszystkim wielbiciele wysokich temperatur. 

Na terenie całej Polski średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991–2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej - wskazują eksperci z IMGW w prognozie długoterminowej. Model ECMWF pokazuje bardzo ciepły początek miesiąca na południu i południowym wschodzie kraju.

Pierwsze godziny września nie wyglądają jednak optymistycznie. Mapy cenionego serwisu pogoda.interia.pl wskazują na burze w województwach:

  • podkarpackim
  • dolnośląskim
  • świętokrzyskim
  • łódzkim
  • wielkopolskim
  • mazowieckim
  • lubuskim
  • kujawsko-pomorskim

Eksperci wyżej wspominanego portalu wskazują, że sytuacja pogodowa uspokoi się dopiero pod koniec pierwszego tygodnia września. Aktualizacje w prognozach będziemy omawiać codziennie w "Super Expressie".

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Pytanie 1 z 10
Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że:
POLACY NIGDY SIĘ NIE POGODZĄ?!
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