Taka będzie pogoda we wrześniu! Już pierwszego dnia zrobimy duże oczy

Sierpień pełen pogodowych zawirowań

W teorii Polacy powinni obecnie cieszyć się pięknym latem. W kalendarzu panuje powszechnie uwielbiana pora roku. Niestety, rzeczywistość pogodowa to regularne starcia burz z upałami. Kolejna porcja tropikalnych warunków czeka na naszych rodaków w weekend (15-16 sierpnia 2026 roku). Na zachodzie termometry mogą pokazać nawet 35 stopni. Tymczasem już w poniedziałek... konkretne ochłodzenie.

Model ECMWF i mapy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że na południu kraju zobaczymy od 21 do 25 stopni, a niebo zakryją chmury. Na tym nie koniec, ponieważ burze mogą zmącić spokój mieszkańców i gości Podkarpacia, Lubelszczyzny, Śląska, Małopolski i Opolszczyzny. Z prognoz średnioterminowych wynika, że końcówka miesiąca będzie gorąca.

Prognoza długoterminowa na wrzesień 2026

Pozostaje pytanie co z tymi, którzy zaplanowali późne wakacje na 9. miesiąc roku? Prognozy długoterminowe są obarczone pewnym ryzykiem, ale widać już w nich pewien zarys tego, co nas czeka we wrześniu. Zadowoleni będą przede wszystkim wielbiciele wysokich temperatur.

- Na terenie całej Polski średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991–2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej - wskazują eksperci z IMGW w prognozie długoterminowej. Model ECMWF pokazuje bardzo ciepły początek miesiąca na południu i południowym wschodzie kraju.

Pierwsze godziny września nie wyglądają jednak optymistycznie. Mapy cenionego serwisu pogoda.interia.pl wskazują na burze w województwach:

podkarpackim

dolnośląskim

świętokrzyskim

łódzkim

wielkopolskim

mazowieckim

lubuskim

kujawsko-pomorskim

Eksperci wyżej wspominanego portalu wskazują, że sytuacja pogodowa uspokoi się dopiero pod koniec pierwszego tygodnia września. Aktualizacje w prognozach będziemy omawiać codziennie w "Super Expressie".

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Następne pytanie