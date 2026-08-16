Burze z gradem, ulewne deszcze i silny wiatr przywitają nowy tydzień! Zaznaczyli 7 województw

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

Potwierdzają się wcześniejsze prognozy dla naszego kraju. Pogoda popsuła się już w drugiej połowie weekendu, a na początku tygodnia nie będzie lepiej. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie mają wątpliwości - poniedziałek będzie pełen nieprzyjemnych zjawisk atmosferycznych. Już na noc z 16 na 17 sierpnia IMGW zapowiada:

Na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy i w centrum miejscami słabe opady deszczu, w centrum i na południu lokalnie możliwe burze. W drugiej połowie nocy przelotne opady deszczu i burze również na południowym zachodzie Polski, w ich trakcie miejscami prognozowana suma opadów do 15 mm.

Nad morzem porywisty wiatr, a w czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w górach porywy do 65 km/h.

Temperaturę minimalną od 11 stopni na północy do 17°C, 18°C na południu. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich w Karpatach, około 9 stopni.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada poniedziałek, 17 sierpnia

W poniedziałek (17 sierpnia) pogoda w wielu rejonach nie będzie zachęcała do wychodzenia z domów. Ucieszą się ci, którzy będą mogli pracować zdalnie. Instytut podał szczegóły.

- Miejscami przelotne opady deszczu i burze, głównie na południowym zachodzie oraz południu kraju i tutaj prognozowana suma opadów do 35 mm, w czasie burz opady gradu. Burze miejscami również na Pomorzu, w ich trakcie prognozowana suma opadów do 15 mm - wyliczyli synoptycy z IMGW w prognozie na najbliższe godziny.

Na mapie IMGW widać, że największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz przewidywane jest dla województw:

zachodniopomorskiego

lubelskiego

śląskiego

opolskiego

małopolskiego

dolnośląskiego

świętokrzyskiego

W czasie burz wiatr może dochodzić do 75-80 km/h. Zalecamy śledzenie ostrzeżeń IMGW i lokalnych komunikatów meteorologicznych. Na stronach RCB nadal dostępne są poradniki, jak postępować w czasie burzy.

Poniedziałek może przynieść również upał na poziomie 30-31 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, na północy i północnym zachodzie kraju - tam temperatury maksymalne od 19 do 21 stopni. W centrum i na południu termometry wskażą od 25 do 27 stopni.

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