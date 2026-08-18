Nawet 15 mm deszczu i możliwe burze. Czy to już jesień?

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-18 16:27

Polacy z niepokojem patrzą na prognozę pogody na środę (19 sierpnia 2026), zwłaszcza w kontekście południa i południowego zachodu kraju. IMGW zapowiada kolejną porcję opadów deszczu, choć mniejszą niż w poprzednich dniach. Sprawdzamy, jaka będzie pogoda w najbliższych godzinach.

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Autor: Kamil Warzocha Głuchołazy po konkretnych opadach deszczu

Nowa prognoza pogody dla Polski

Rzęsiste opady deszczu doprowadziły do trudnej sytuacji m.in. w Głuchołazach, gdzie był reporter Radia ESKA. Mieszkańcy z niepokojem obserwują prognozę pogody na kolejne godziny. Ta nie jest zbyt optymistyczna, choć hydrolog Paweł Staniszewski z Hydrologicznego Centrum Osłony Kraju zapewniał PAP, że zbliżające się opady nie grożą powodzią.

Wróćmy jednak do nowej prognozy dla naszego kraju. Na noc z 18 na 19 sierpnia, IMGW zapowiada:

  • Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy, w centrum i na wschodzie kraju również rozpogodzenia. Miejscami, głównie na południu i południowym zachodzie kraju, przelotne opady deszczu.
  • Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i początkowo porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 75 km/h.
  • Temperaturę minimalną od 8 stopni na północy do 14 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju.

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Jaka będzie pogoda w środę? IMGW zapowiada 19 sierpnia 

Mapa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi bardzo wiele. W środku tygodnia warunki atmosferyczne zdecydowanie bardziej będą przypominać jesień niż lato.

- Miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie niewykluczone również burze. Wysokość opadów na północy oraz na krańcach południowo-zachodnich kraju do około 15 mm - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 19 sierpnia.

Lokalnie nad morzem wiatr może osiągnąć prędkość do 65 km/h, a w czasie burz nawet 90 km/h. Bardzo ciepło będzie jedynie na południu i południowym wschodzie kraju. Na 24-25 stopni mogą liczyć mieszkańcy i goście województw:

  • podkarpackiego
  • małopolskiego
  • śląskiego
  • opolskiego

Na jakiś czas możemy zapomnieć o upałach. Nie grozi nam też gwałtowne ochłodzenie. Do prognoz na końcówkę sierpnia będziemy wracać w "Super Expressie".

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