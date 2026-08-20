Niebezpieczna pogoda w Polsce. Wskazali 7 województw

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-08-20 12:43

Potwierdzają się prognozy dla Polski, o których wspominaliśmy w tym tygodniu w "Super Expressie". IMGW zaktualizował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz żółte alerty przed upałami. Synoptycy wskazali 7 województw. Sprawdź, jaka będzie pogoda w najbliższych godzinach.

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Autor: Unsplash.com Burza na niebie. Są nowe ostrzeżenia pogodowe dla Polski

Gorąco na południu. Ostrzeżenia przed upałami dla 3 województw

Alerty IMGW I stopnia przed upałami, przekraczającymi 30 stopni zostały wydane dla części województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Obowiązywać będą w czwartek 20 sierpnia w godz. 13:00. Z mapy, dostępnej na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w najgorętszym momencie dnia termometry wskażą 33-34 stopnie Celsjusza. Takie wartości mogą doskwierać mieszkańcom Tarnowa, Tarnobrzegu i okolic. Na tym jednak nie koniec! Eksperci od pogody wskazali na kolejne, niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. 

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Burze niepokoją Polaków. IMGW wydał alerty I i II stopnia

Alerty I stopnia przed burzami dotyczą części województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Będą obowiązywać od czwartku godz. 17:00 do piątku godz. 4:00 nad ranem. Można spodziewać się opadów deszczu od 20 do 35 mm, a także porywów wiatru od 70 do 85 km/h.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami wydane są dla województw:

  • świętokrzyskiego,
  • śląskiego

oraz częściowo:

  • woj. opolskiego,
  • łódzkiego,
  • lubelskiego,
  • mazowieckiego,
  • podkarpackiego
  • i małopolskiego.

Obowiązują od godz. 19:00 w czwartek do piątku godz. 8.00: Burze przyniosą opady deszczu od 35 do 55 mm oraz porywy wiatru od 85 do 115 km/h. Zalecamy ostrożność i zabezpieczenie cennych rzeczy.

Co ważne - dynamiczna pogoda zostanie z nami również w nocy. - Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i wschodzie także burze, początkowo lokalnie z gradem. Suma opadów podczas burz na południu do 40 mm, na wschodzie do 20 mm - czytamy w synoptycznej prognozie na 20/21 sierpnia.

Jak już sygnalizowaliśmy w "Super Expressie" - opady deszczu zdominują też weekend. Na wyraźną poprawę przyjdzie nam poczekać przynajmniej do 25 dnia miesiąca. Prognozy na bieżąco aktualizujemy w naszym serwisie.

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