Dwie fale gorąca jeszcze w sierpniu. Czerwony kolor aż bije po oczach

Upały powróciły do Polski

W czwartek (20 sierpnia 2026 r.) mieszkańcy i goście południowo wschodniej Polski notowali temperatury przekraczające 30 stopni. To pierwsza z fal gorąca, które uderzyły w drugiej połowie sierpnia. Bardzo ciepło będzie również w piątek. Gdy spojrzymy na prognozę dla wszystkich regionów, to ujrzymy prawdziwe pogodowe starcie.

- Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami również burze. Suma opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wybrzeżu, około 26°C w centrum, do 28°C lokalnie na Podkarpaciu - wskazuje IMGW w synoptycznej prognozie dwudniowej.

Kolejna fala gorąca jeszcze w sierpniu! Nowa prognoza pogody

Przed nami niezbyt przyjemny weekend (22-23 sierpnia 2026 r.) z prognozowanymi temperaturami maksymalnymi od 18 stopni na północy do 24 na Podkarpaciu. Niestety, w ruch pójdą parasole, ponieważ IMGW zapowiada deszcze, nawet do 40 mm na północnym wschodzie.

Jak śpiewał klasyk - po burzy przychodzi spokój. W tym przypadku można dodać, że przyjdzie w towarzystwie wyraźnego ocieplenia. Model ECMWF pokazuje, że już 26 sierpnia termometry na zachodzie kraju mogą pokazać 28 stopni, a druga połowa tygodnia przyniesie upały. Najgorętszym dniem miesiąca powinien być piątek, 28 sierpnia.

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza dla Polski. Model ECMWF

Jak widać na załączonym obrazku, czerwony kolor zdominował kraj. Najgoręcej ma być na Śląsku, w województwie lubuskim i na Pomorzu Zachodnim. Prognozy średnioterminowe mogą jeszcze ulec delikatnym przetasowaniom, ale na ten moment trzeba być przygotowanym na gorącą końcówkę sierpnia. To dobre wieści dla tych, którzy chcą się poopalać jeszcze przed nadejściem września.

Przypomnijmy, że w prognozach długoterminowych wrzesień jest pokazywany jako cieplejszy od normy wieloletniej. Oznacza to, że dni z temperaturami powyżej 20 stopni nie powinny być wyjątkami.

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Następne pytanie