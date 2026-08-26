Co za widok na mapie pogodowej! Wszystko się potwierdza

Najnowsza prognoza pogody dla Polski

W końcówce sierpnia wreszcie notujemy pogodowy powiew świeżości! Parasole będzie można schować głębiej do szaf i to na kilkadziesiąt godzin. Takie przedmioty przydadzą się nielicznym Polakom, którzy będą musieli wyjść z domu po zmroku. Na noc z 26 na 27 sierpnia IMGW zapowiada:

Na krańcach południowych i północno-wschodnich okresami umiarkowane i duże. Na południu kraju okresami słaby deszcz.

Miejscami mgły, ograniczające widzialność do 200 m, głównie na północy i wschodzie Polski oraz w kotlinach górskich.

Temperaturę minimalną na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni Celsjusza, nieco chłodniej na północnym wschodzie. Tam lokalnie 6 stopni. Na południowym zachodzie i zachodzie miejscami 13°C.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada 27 sierpnia

W czwartek słońce wreszcie przejmie inicjatywę. - Zachmurzenie na ogół będzie małe, na wschodzie i krańcach południowych Polski wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na wschodzie kraju możliwe słabe przelotne opady deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 27 sierpnia.

Temperatury maksymalne będą bardzo przyjemne. Ukształtują się na poziomie od 21 stopni Celsjusza na Podlasiu, do nawet 26 na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Na mapie IMGW dominuje słońce, a szanse na wspominane wyżej opady są niewielkie. Co więcej - znacząco poprawiły się prognozy na piątek, 28 sierpnia. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju możemy nawet "dobić" do 30 stopni, a wszędzie temperatury pokażą powyżej 20 stopni.

Lepiej wyglądają również prognozy na weekend. Na początku tygodnia alarmowaliśmy, że synoptycy widzą konkretne opady deszczu i burze. Wygląda na to, że będzie spokojniej i przyjemniej. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".