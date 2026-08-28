Niebezpieczna pogoda nad Polską. Alert RCB i podwyższona gotowość WOT

Burze i ulewy nad Polską

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obejmują województwa wielkopolskie i dolnośląskie oraz część lubuskiego. Alerty pierwszego stopnia wydano dla Opolszczyzny oraz części województw śląskiego i łódzkiego. Prognozowane są opady do 40 mm, lokalnie do 50 mm, porywy wiatru do 75 km/h oraz grad.

Przed silnym deszczem i burzami IMGW ostrzega także mieszkańców województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz wschodniej części warmińsko-mazurskiego. W części kraju obowiązują ponadto alerty przed upałem i silnym wiatrem.

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Alert RCB. Możliwe podtopienia

RCB wysłało wiadomość do odbiorców w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz w części lubuskiego.

„Pogoda: dziś i jutro (28/29.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” – brzmi komunikat.

‼️Podnosimy gotowość WOT związku z zapowiedziami długotrwałych opadów deszczu, silnego wiatru i burz. Alert nie oznacza automatycznego skierowania żołnierzy do działań. Pozwala jednak skrócić czas reakcji oraz przygotować siły i środki do udzielenia pomocy tam, gdzie może być… pic.twitter.com/PB0erMWIwd— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 28, 2026

WOT podnosi gotowość. Żołnierze mogą zostać wezwani

Szef MON poinformował o podniesieniu gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej w związku z zapowiedziami długotrwałych opadów, burz i silnego wiatru. Nie oznacza to automatycznego skierowania żołnierzy do działań, ale pozwala szybciej uruchomić pomoc w zagrożonych miejscach.

W ciągu sześciu godzin mogą zostać wezwani żołnierze brygad WOT z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Do 24 godzin na wezwanie mają mieć żołnierze brygad małopolskiej i zachodniopomorskiej. Podwyższona gotowość obowiązuje przez 48 godzin.