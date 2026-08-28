Niebezpieczna pogoda nad Polską. Alert RCB i podwyższona gotowość WOT

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-28 19:51

Gwałtowne burze, intensywny deszcz, silny wiatr, a wcześniej także upał – IMGW wydało ostrzeżenia dla wielu regionów Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców trzech województw. W związku z prognozami podwyższono również gotowość wybranych brygad Wojsk Obrony Terytorialnej.

Niebezpieczna pogoda nad Polską. Alert RCB i podwyższona gotowość WOT
Autor: Nach-noth/ Shutterstock

Burze i ulewy nad Polską

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obejmują województwa wielkopolskie i dolnośląskie oraz część lubuskiego. Alerty pierwszego stopnia wydano dla Opolszczyzny oraz części województw śląskiego i łódzkiego. Prognozowane są opady do 40 mm, lokalnie do 50 mm, porywy wiatru do 75 km/h oraz grad.

Przed silnym deszczem i burzami IMGW ostrzega także mieszkańców województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz wschodniej części warmińsko-mazurskiego. W części kraju obowiązują ponadto alerty przed upałem i silnym wiatrem.

Czytaj też: Alerty pogodowe dla wielu regionów Polski! IMGW ostrzega mieszkańców

Alert RCB. Możliwe podtopienia

RCB wysłało wiadomość do odbiorców w województwach dolnośląskim i wielkopolskim oraz w części lubuskiego.

„Pogoda: dziś i jutro (28/29.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” – brzmi komunikat.

WOT podnosi gotowość. Żołnierze mogą zostać wezwani

Szef MON poinformował o podniesieniu gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej w związku z zapowiedziami długotrwałych opadów, burz i silnego wiatru. Nie oznacza to automatycznego skierowania żołnierzy do działań, ale pozwala szybciej uruchomić pomoc w zagrożonych miejscach.

W ciągu sześciu godzin mogą zostać wezwani żołnierze brygad WOT z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Do 24 godzin na wezwanie mają mieć żołnierze brygad małopolskiej i zachodniopomorskiej. Podwyższona gotowość obowiązuje przez 48 godzin.

Ostatni weekend wakacji nad morzem. Polaków jest już mniej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOT