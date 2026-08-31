Burze z gradem przejdą przez Polskę. Tutaj będzie najgorzej. Żółte alerty w ostatni dzień wakacji

IMGW wydało żółte alerty pogodowe przed burzami z gradem, które przejdą przez Polskę w poniedziałek, 31 sierpnia.

Ostrzeżenia dotyczą 10 województw i obowiązują od godziny 13:00 do północy.

Lokalnie spodziewane są silne opady deszczu (20-30 mm), a w części Podkarpacia i Lubelszczyzny dodatkowo prognozowane są upały do 30°C.

Z informacji przekazanych przez ekspertów IMGW wynika, że ostatni dzień wakacji może przysporzyć nam pogodowych problemów. Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, obejmują województwa:

zachodniopomorskie,

podlaskie,

mazowieckie,

łódzkie,

śląskie,

lubelskie,

świętokrzyskie,

małopolskie

podkarpackie.

Ostrzeżenia obowiązują 31 sierpnia od godz. 13.00 do północy.

Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad – czytamy.

Dodatkowo w części województw podkarpackiego i lubelskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami.

Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień około 30°C – czytamy.

Alerty obowiązują od godz. 14.00 do 17.00.