Zapowiadają deszcze, burze i 70 km/h wiatru! To już pewne

Najnowsza prognoza pogody na noc z 3 na 4 września

Potwierdzają się prognozy z początku tygodnia. Pierwsze dni września nie są przyjemne pod względem pogodowym. Najbliższe godziny nie przyniosą przełomu. Na noc z 3 na 4 września IMGW zapowiada:

Miejscami przelotne opady deszczu, na północy miejscami burze. W czasie burz prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach, również w czasie burz, do 65 km/h. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h.

Temperaturę minimalną od 10 stopni północnym wschodzie, wschodzie i kotlinach bieszczadzkich, oraz 14-15 stopni w centrum do 17 stopni Celsjusza na zachodzie.

Noc będzie zatem deszczowa, choć stosunkowo ciepła. Jest to również zapowiedź tego, co nas czeka w ciągu dnia.

Jaka będzie jutro pogoda? IMGW zapowiada 4 września

Jeszcze przed weekendem Polakom na pewno przydadzą się parasole. Mało regionów będzie wolnych od opadów deszczu. Synoptycy z Instytutu zapowiadają warunki, kojarzone z jesienną porą roku.

- Wystąpią przelotne opady deszczu na wybrzeżu miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 10 mm do 15 mm, na wybrzeżu około 20 mm, bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach i w czasie burz do 70 km/h - wylicza IMGW w synoptycznej prognozie na 4 września.

Temperatury maksymalne ukształtują się na poziomie od 18 stopni na Pomorzu i Podlasiu, do nawet 25-26 stopni Celsjusza na południu kraju. W centrum Polski i w okolicach Warszawy termometry powinny pokazać 21 stopni.

Wygląda na to, że deszczowy i typowy dla jesieni klimat zostanie z nami przynajmniej do końca weekendu. O aktualizacjach w prognozach będziemy informować w "Super Expressie".

Quiz. Możesz zostać pogodynką? Nie każdy przeczyta te mapy pogody Pytanie 1 z 10 Gdzie spodziewane są opady deszczu? Wzdłuż granicy z Czechami Nad Bałtykiem Na południowym wschodzie Następne pytanie